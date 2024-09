Landesliga West: Nach erstem Sieg musste der Trainer gehen

Schlussendlich war auch der erste Saisonsieg zu wenig. Trotz des 3:1-Erfolgs im Nachtragsspiel gegen Neuhofen unter der Woche trennte sich der SK Schärding im Nachgang von Trainer Holger Stemplinger. Damit verbucht die Landesliga West nach Grieskirchen und Schwanenstadt den bereits dritten Trainerwechsel in dieser Spielzeit. "Holger hat sich nichts zuschulden kommen lassen, aber die Punkteausbeute aus den ersten acht Spielen war einfach nicht zufriedenstellend", sagt Andreas Michl, sportlicher Leiter in Schärding.

Michl hat das Team am Samstag gegen Gschwandt vorerst interimistisch gecoacht. Wie es nach der 0:5-Pleite auf der Trainerbank des Tabellenvorletzten weitergeht, soll diese Woche entschieden werden. "Klar ist, dass wir noch Punkte bis zum Winter brauchen, damit unser Saisonziel, der Klassenerhalt, in Reichweite bleibt", sagt Michl. 15 Punkte gibt der Schärdinger Sportchef als Minimalziel bis zur Winterpause aus.

Bezirksderby am Freitag

Die entscheidenden Spiele, um dieses Ziel zu erreichen, würden jetzt auf dem Programm stehen. "Wir hatten zu Beginn fast ausschließlich Gegner aus der oberen Tabellenhälfte und dadurch mitunter das schwierigste Auftaktprogramm in der Liga. Unsere Gegner auf Augenhöhe kommen jetzt." Der erste ist mit der SPG Esternberg/St. Roman ein Lokalrivale. Das traditionelle Bezirksderby geht am Freitag in Schärding über die Bühne.

