Meistertrainer Kensy kehrt zum SC Marchtrenk zurück

Spannender Trainerwechsel in der Landesliga Ost: Adam Kensy übernimmt den SC Marchtrenk. In der abgebrochenen Corona-Saison war beim Tabellenzehnten noch Dominik Hamader als Coach aktiv. Der 27-Jährige will sich aber vorerst eine Auszeit vom Trainergeschäft nehmen und steht den Marchtrenkern ab der kommenden Saison lediglich als Spieler zur Verfügung.

Für Kensy ist es eine Rückkehr zu alten Wurzeln: 2018 hatte der 63-jährige Pole den SC von der Landesliga in die OÖ-Liga geführt. Nach dem Aufstieg wechselte der ehemalige Betreuer von LASK, Blau-Weiß Linz oder Vorwärts Steyr aber zu Gallneukirchen.

Jetzt ist er zurück in Marchtrenk. Ob ihm ein ähnliches Kunststück noch einmal gelingt?