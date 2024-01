Manchester United in Oberösterreich: Auf ein Schnitzel in der „Bums’n“

Gestern sind die Youngsters von Manchester United in München aus dem Flieger geklettert, am morgigen Samstag kann man den Nachwuchskickern des englischen Rekordmeisters sogar in Oberösterreich auf die Beine sehen: Beim U15-Event des Baumit-Hallencups kämpfen heimische Klubs mit internationalen Spitzenvereinen in Schärding um den begehrten Titel der 31. Auflage.

Dass sich die „Red Devils“, die mit zehn Spielern und fünf Betreuern angereist sind, auch wohlfühlen, dafür hat der austragende Verein, Landesligist Union Esternberg, gesorgt. Im Schärdinger Wirtshaus „Zur Bums’n“ werden die Engländer etwa auch mit heimischer Kost verwöhnt. „Zu Mittag gibt es Sportlernahrung wie Nudeln, am Abend darf wie jedes Jahr aber auch ein Schnitzerl nicht fehlen“, verrät Organisator Hannes Fesel. Seit 28. Dezember läuft das Hallenturnier bereits: Während gestern im Laufe des Tages der Bezirkscup über die Bühne ging, kümmerte sich Fesel am Abend um die Anreise von Borussia Dortmund. „Aufgrund des Bemühens und der Wertschätzung kommen die Klubs auch immer wieder zu uns.“

Frauen in Grieskirchen im Fokus

Nicht nur im Innviertel wird die fußballfreie Zeit mit Bandenzauber überbrückt: Heute erfolgt in der Sportarena Grieskirchen mit dem weiblichen Nachwuchs der Anpfiff zum dreitägigen Andrea-Binder-Cup. Morgen (Frauenklassen und Landesliga) sowie am Sonntag (OÖ-Liga) sind jeweils ab 9 Uhr die Frauen-Kampfmannschaften im Einsatz. „In der Halle kann jeder jeden schlagen, das macht es so spannend“, sagt Vorjahressiegerin Vanessa Hörmanseder von der SPG Wallern/Krenglbach.

Das Männer-Team der Trattnachtaler legte hingegen bereits gestern mit der Vorbereitung auf die Frühjahrssaison los: Regionalligist Wallern startete als erstes oberösterreichisches Amateurteam mit Leistungstests, ehe es am Montag auch auf dem Platz ernst wird. Da ziehen dann mit der SPG Wels, Gurten, Vorwärts Steyr, den LASK-Amateuren und den Jungen Wikingern auch fünf weitere Drittligisten nach.

