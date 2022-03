Girls-Cup: Neues Turnier für OÖ-Talente

den Girls-Cup. "Wir wollen so viele Mädchen wie möglich für den Fußball begeistern", begründen Manfred Feichtinger (MHL) und Karl Römer, Referent für Mädchen- und Frauenfußball beim OÖFV, unisono ihre gemeinsame Initiative.

Mit dem Girls-Cup sollen auch jene Fußballerinnen am Ball sein, die keinem Verein oder Verband angehören. Gespielt wird mit sechs Feldspielerinnen sowie einer Torfrau über die volle Breite des Großfeldes auf kleine Tore. Der Turnierauftakt steigt am 10. April in Pettenbach, Anmeldeschluss ist der kommende Freitag.

Anmeldungen sowie weitere Infos: office@mhl-hobbyliga.at oder 0699/11072042