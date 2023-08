Filip zurück in Steyr: Transfer platzte am Flughafen

Eigentlich war Oliver Filip nie ganz weg – nun ist er endgültig zurück an der Volksstraße: Nach dem Zweitliga-Abstieg von Vorwärts Steyr fand der Offensivspieler lange keinen Klub, zumindest bis Winter ist der 25-Jährige wieder bei den Rot-Weißen am Ball. Beim morgigen Heimspiel in der Fußball-Regionalliga gegen die Jungen Wikinger Ried wird Filip zumindest im Kader stehen.

Auch wenn Filip bereits seit drei Wochen wieder in Steyr trainiert, hoffte er bis vor kurzem auf einen Auslandstransfer: Ein Wechsel nach Schottland stand kurz vor dem Abschluss – und scheiterte aufgrund der Arbeitsgenehmigung erst auf dem Flughafen. "Bevor er ein halbes Jahr nicht Fußball spielt, will er sich bei uns wieder in die Auslage stellen. Im Winter sehen wir weiter", sagt Steyr-Sportchef Gerald Perzy. Wie der Transfer überhaupt möglich war, obwohl die Übertrittszeit im Unterhaus längst abgelaufen ist? Perzy: "Weil Oliver zuletzt in Steyr gemeldet war und sich das auch nicht geändert hat, da er keinen neuen Klub gefunden hat." Filip war aber sowieso nie ganz weg: "Ich war auch beim ersten Regionalliga-Heimspiel im Stadion, ich freue mich, wieder Teil davon zu sein."

OÖ-Liga: Lenz folgt auf Mair

Einen neuen Trainer hat OÖ-Ligist Bad Leonfelden gefunden: Nach dem Abgang von Aufstiegscoach Daniel Mair, der als Co-Trainer bei der zweiten Mannschaft des deutschen Bundesligisten Borussia Mönchengladbach anheuert, wird Robert Lenz (zuletzt Sattledt) am Samstga bei der SPG FC Wels/WSC/Hertha 1b sein Debüt für die Mühlviertler geben.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger