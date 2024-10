Ex-Teamkapitänin als Pregartens Derby-Glücksbringerin

Schnaderbeck kickte in Pregarten an

Mit dem 5:0 im Mühlviertler Derby gegen Bad Leonfelden gelang der zweite Sieg im dritten Spiel unter dem 40-jährigen Deutschen. Ein Sieg, der für Lenz doppelt speziell war: In der Vorsaison war er noch an der Seitenoutlinie des Gegners gestanden, musste nach der Herbstsaison aber gehen. Beim Lokalrivalen schlug er ein neues Kapitel auf – mit Erfolg.

Zur Glücksbringerin im Derby wurde eine ehemalige ÖFB-Teamspielerin: Viktoria Schnaderbeck, unter anderem auch für das Damen-Team von Bayern München am Ball, agierte neun Jahre lang als Kapitänin der österreichischen Frauen-Nationalmannschaft. Am Samstag führte sie für Matchballsponsor Dan-Küchen in Pregarten den Ehrenanstoß durch und unterstützte zudem gemeinsam mit dem OÖ-Ligisten die Fair-Play-Aktionswochen, die ein Zeichen gegen Gewalt, Sexismus und Hass setzen.

Nullnummer im Spitzenspiel

Keinen Sieger gab es beim Duell zwischen dem Zweiten Mondsee und Tabellenführer Dietach. "Man hat gesehen, dass beide Teams auf keinen Fall verlieren wollten", sagt Mondsee-Trainer Thomas Plasser. "Es war ein leistungsgerechtes Unentschieden mit je einer Topchance auf jeder Seite."

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

