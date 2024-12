Stelzer im Landtag: "Wir brauchen eine Mentalitätswende"

Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) leitete seine Budgetrede ein, in dem er vom fünften Krisenhaushalt in Folge sprach. Corona, Krieg in der Nachbarschaft, Klimaveränderung, Migrationsdruck, Teuerung wirkten sich aus. Stelzer beschrieb das Umfeld und skizzierte, dass man mit Hinweis auf die selbst auferlegte Schuldengrenze sparsam agiere.

Er wies erneut darauf hin, dass die Ertragsanteil-Prognose des Finanzministeriums spät aktualisiert wurde. Das habe dazu geführt, dass der ursprünglich geplante Abgang von 150 Millionen Euro im Landeshaushalt 2025 auf 252 Millionen Euro korrigiert werden müsse, das bei einem Gesamtbudget von rund 9,4 Milliarden Euro.

Stelzer ging dann auf die wichtigsten Positionen und Vorhaben ein und zählte die bereits bekannten, wichtigsten Ausgabeposten auf: Oberösterreich investiere 417,7 Millionen Euro für Kinderbetreuung, 1,68 Milliarden werden für die Gesundheitsversorgung ausgegeben. An dieser Stelle forderte Stelzer in dem Zusammenhang eine Gesundheitsreform , Spitäler seien für Not- und Akutfälle gedacht, nicht aber für die Grundversorgung. 255 Millionen Euro gibt es für öffentlichen Verkehr, 230 Millionen Euro für den Straßenbau, 95,3 Millionen Euro fürs Agrarbudget, 345 Millionen für den Wohnbau, 117 Millionen für Forschung und Wissenschaft, 252 Millionen für Kultur und schließlich ein Sozialbudget von fast 780 Millionen Euro, für jene, die wirklich Unterstützung brauchen.

Zum Abschluss hat Stelzer noch einen Appell gesetzt: Er forderte eine Mentalitätswende ein - für die Politik selber und eine breiteres Bekenntnis für mehr Leistung und Fleiß: "Wir sind auch nicht von heute auf morgen zum Teilzeitweltmeister geworden."

"Kein glaubwürdiger Zukunftsplan"

Während Stelzer darauf verwies, dass Regieren mehr sei, als Geld verteilen, "verlässlich regieren heißt vor allem Ziele und Wege zeigen", kritisierte der erste Redner in der Debatte genau das: Es sei kein glaubwürdiger Zukunftsplan vorgelegt worden, sagte Neos-Parteichef Felix Eypeltauer. Oberösterreich werde solide verwaltet, aber die VP/FP Koalition zeige einen geringen Gestaltungsanspruch. Auch einen Sparkurs habe man beim Studium der Zahlen nicht gefunden.

Der MFG-Klubobmann Manuel Krautgartner vermisste politische Prioritäten. Die Partei kritisierte den Ausbau der Kinderbetreuung und "frühe Fremdbetreuung der Kinder". Überwiegend nutzte Krautgartner seine Rede für einen Rundumschlag gegen die Politik, EU-Vorgaben, Bürokratie, Sanktionen und eine zu raschen Ausbau der erneuerbaren Energie. Am Ende hinterfragte er die EU-Mitgliedschaft.

Severin Mayr, Klubobmann der Grünen, ordnete Krautgartners Ausführungen ein und lobte die Qualität der Kinderbetreuung in Krabbelstuben und Kindergärten - und erntete dafür sogar Applaus von der Regierungsbank anderer Fraktionen. Zur aktuellem Zahlenwerk sprach auch er spät in seinen Ausführungen. Es werde an kleinen Rädchen gedreht. Die vielen ausgelobten Schwerpunktsetzungen in den einzelnen Ressorts ließen vermuten, dass alles zu Schwerpunkten werde. "Da geht die Bedeutung des Wortes Schwerpunkt verloren." Mit FP-Landesrat Günther Steinkellner lieferte er sich zwischendurch einen Schlagabtausch. Ausgangspunkt war die von Mayr angesprochene Ablehnung der Windkraft durch die FPÖ,, das auch ein großes 250-Millionen-Euro-Projekts in Sandl, über das die OÖN berichtet haben. Während Mayr die private Investition forcieren will, fragte Steinkellner nach den Speichermöglichkeiten.

Ideenlos, intransparent und ineffizient

Für die SPÖ sprach als Erste die Klubobfrau Sabine Engleitner-Neu. Sie sprach von einem ideenlosen, intransparenten und ineffizienten Budget. Sie wies konkret darauf hin, dass der Heizkostenzuschuss nach wie vor so hoch sei wie vor zwei Jahren, die Energiekosten hätten sich aber im gleichen Zeitraum verdoppelt. Anders als ihre Vorredner blieb sie bei ihren Ausführungen im Land, sie hinterfragte, wie das Rekordgesundheitsbudget zu den langen Wartezeiten in den Spitälern passe. Die OÖN haben berichtet. Auch für die vielen sanierungsbedürftigen Schulen fehle das Geld, der Rücksack betrage bereits eine Milliarde Euro. "Die Oberösterreicher hätten sich Besseres verdient."

Für die Regierungsseite sprach Herwig Mahr, Klubobmann der FPÖ. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen würden die Spielräume belasten. Er sieht eine Politik mit "Stabilität und Weitblick" und eine disziplinierte Budgetpolitik. Er verwies auf die Forschung und Innovation, dabei werde nicht gekürzt, sondern forciert. Oberösterreich solle Wirtschaftsmotor und Fortschrittsbringer bleiben. Die Kreditsperre im Land für die Ermessensausgaben ermögliche "rasch reagieren zu können". Er sprach über Insolvenzen in der Wirtschaft - es gebe genug zu tun und wandte sich mit seiner Kritik an den Bund, die alte schwarz-grüne und die kommende Zuckerlkoalition bestehend aus VP, SP und Neos - dann ging es Richtung überlastetes Asylsystem und verfehlte Integration.

Den Schluss bildete die VP-Klubobfrau Margit Angerlehner. Sie attestierte, das Budget sei in Zahlen gegossene Vernunft, mit Realitätssinn, Hausverstand und Weitblick. In Relation habe die Steiermark fast dreimal so hohe Schulden wie Oberösterreich. In Wien seien die Schulden- gemessen an den Maastricht-Kriterien - sogar dreieinhalb mal so hoch. Und sie betonte, dass es in allen Budgetbereichen mehr Geld gebe. "Ein Plus ist und bleibt ein Plus."

Grüne, Neos, MFG und SPÖ kündigten an, das Budget in der vorgelegten Form abzulehnen. Sie brachten Zusatzanträge ein.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Sigrid Brandstätter Ressortleiterin Landes- und Innenpolitik Sigrid Brandstätter

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Günther Steinkellner Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.