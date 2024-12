KTM schuldet der Finanz und der Sozialversicherung 34 Millionen Euro

Bei KTM laufen die Bemühungen, einen tragfähigen Sanierungsplan mit 30 Prozent Quote aufzustellen. Am 20. Dezember wird die Berichtstagsatzung und erste Gläubigerversammlung stattfinden. Unter den weltweit rund 2500 Gläubigern der drei insolventen Gesellschaften (KTM AG, KTM Components, KTM Forschung & Entwicklung) des Innviertler Motorradherstellers ist auch der österreichische Staat. Wie hoch sind die Schulden von KTM in diesem Bereich? Das ist in den Insolvenzanträgen aufgelistet. Die