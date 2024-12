120 Quadratmeter großer Neubau um 400.000 Euro: "Das geht sich aus"

Ein Einfamilienhaus im Grünen, mit Garten: für viele, vor allem junge Landsleute ein Traum, der angesichts der Preissteigerungen nicht in Erfüllung geht. Großes Aufsehen erregte daher das gestern erschienene OÖN-Interview mit dem Mühlviertler Bauunternehmer Wolfgang Holzhaider. Schon um 400.000 Euro – exklusive Baugrund – sei der Bau eines Eigenheimes möglich, so der neue Innungsmeister für das Baugewerbe in Oberösterreich.

Die OÖN haben nachgefragt, was Kunden um diesen Baupreis erwarten dürfen: "Ein normal gemauertes Massivhaus, einfache Bauweise, schlüsselfertig, maximal 120 Quadratmeter, ohne Garage und Keller", konkretisiert Holzhaider. Die Erbringung von Eigenleistungen, also etwa das Mitarbeiten auf der Baustelle, sei nicht nötig. "Vorausgesetzt, wir planen und stimmen uns mit den anderen Professionisten, wie zum Beispiel den Installateuren, ab." Dies ermögliche Kostenvorteile, wie etwa weniger Materialverschnitt und kürzere Wege, sagt der Baumeister.

Wenn man den Grund schon hat, gehe sich ein Haus um 400.000 Euro prinzipiell schon aus, sagt auch Bernhard Wöhrer, Vertriebsleiter der Baufirma Wimberger in Lasberg (Bezirk Freistadt). Bei einem schlüsselfertigen Haus müsste man mit einem Preis von 3000 bis 3500 Euro pro Quadratmeter rechnen – um 400.000 Euro würden sich so rund 120 Quadratmeter ausgehen, allerdings ohne Garage und Keller.

Trend zu Aus- und Umbauten

Grundsätzlich gelte beim Hausbau, dass verschiedene Faktoren wie Größe, Ausstattung oder auch wie viel Mithilfe es von Familie und Freunden gibt, den Preis beeinflussen, sagt Wöhrer. "Wir beobachten aber gerade den Trend, dass viele gar nicht mehr ganz neu bauen, sondern bestehende Häuser, etwa das Elternhaus, aus- oder umbauen." Das würde die Kosten fürs Eigenheim noch einmal senken.

Ein kleines, schlüsselfertiges Haus mit maximal 120 Quadratmetern, ohne Grund, aber mit privater Mithilfe, "das geht sich aus", sagt auch Birgit Mayr, Chefin von Mayr Bau in Waldzell im Bezirk Ried im Innkreis. Dabei seien die Kosten für ein Massivhaus und ein vergleichbares, qualitativ hochwertiges Fertigteilhaus in etwa gleich, sagt die Unternehmerin. Einen Keller gebe es um diesen Preis nicht. Allerdings: "Die meisten Häuser, die wir derzeit bauen, sind fast doppelt so groß wie 120 Quadratmeter", sagt Mayr. "Bei uns in der Region sind die Häuser bisher nicht kleiner geworden." Zur aktuellen Auftragslage sagt die Unternehmerin: "Es passt."

"Es ist möglich, aber ..."

Ein kleines Haus zum Baupreis von 400.000 Euro hält auch Konsumentenschützerin Ulrike Weiß von der Arbeiterkammer Oberösterreich für möglich. "Dabei sollten aber das Grundstück und die Bereitschaft zu Eigenleistungen vorhanden sein." Oft sei das Problem, dass Kostenvoranschläge nicht halten, weil die Mithilfe Verwandter dann doch nicht im zugesagten Ausmaß erfolge und für Hilfskräfte wieder gezahlt werden müsse.

Klar sei: "Will man den Preis niedrig halten, sollte man Ansprüche reduzieren." Wer nicht unbedingt einen Keller brauche, werde darauf wohl verzichten, sagt Weiß. "Man sollte immer gut überlegen: Wie viel Wohnfläche brauchen wir wirklich, das ganze Leben betrachtet?" Es sei stets empfohlen, mehrere Angebote einzuholen und Leute zu fragen, "die sich auskennen". Bei verschiedenen Angeboten sei es auch wichtig, auf die Vergleichbarkeit zu achten.

