Die langen Wartezeiten und die Rolle des Linzer UKH

Mitten in die Debatte um extrem lange Wartezeiten für einzelne Operationen in Oberösterreich taucht nun ein Gerücht auf, das die gesundheitliche Versorgung in Oberösterreich beeinflussen könnte: Die Allgemeine Unfallversicherung (AUVA) will sich im Linzer Unfallkrankenhaus (UKH) verstärkt auf ihre Kernfunktion konzentrieren. Offen ist, ob überhaupt und wenn ja, welche Auswirkungen diese möglichen "Leistungseinschränkungen" für die Patientenversorgung haben.