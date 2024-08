Acakoro-Gastspiel: "Da kommt nicht einmal der FC Barcelona mit"

Für sie ist es nicht nur eine Auslandsreise, sondern ein Ausflug in eine andere Welt: 14 Kinder der Acakoro-Akademie, die Stefan Köglberger mit seinen Helfern in den Slums von Nairobi aufgebaut hat, absolvieren derzeit eine zweiwöchige Österreich-Tournee. Viele Dinge, die hierzulande als Selbstverständlichkeiten niemandem auffallen – sei es ein Klo mit Wasserspülung oder Gehsteige neben asphaltierten Straßen –, nehmen die jungen Fußball-Talente gerade als Sensation wahr. Neben dem Staunen über die paradiesischen Zustände in Österreich wird auch Fußball gespielt.

Zum Auftakt gab es einen 7:4-Sieg der U8-Mannschaft gegen den Nachwuchs der Union St. Florian, am Samstag gewannen die Afrikaner gegen St. Magdalena gleich mit 19:4. Für Reinhard Teufel, Nachwuchsleiter von St. Magdalena, war das Resultat zweitrangig: "Ich war auch Schiedsrichter und musste im ganzen Spiel nur drei Fouls pfeifen. Das ist das schönste Resultat."

Gestern absolvierte der Acakoro-Nachwuchs ein Turnier in Ried, das nach Siegen über die SV Ried (2:0), den LASK (5:2), Oedt (2:0) und Neustift (D/6:0) souverän gewonnen wurde. "Die Kinder trainieren bei uns jeden Tag, weil es in den Slums keine Alternative gibt. Für sie gibt es nur Fußball, Fußball und Fußball. Darum sind wir im U8-Bereich so stark aufgestellt, da kommt nicht einmal der Nachwuchs des FC Barcelona mit", sagt Acakoro-Mitbegründer Stefan Köglberger, der Sohn von LASK-Legende Helmut Köglberger.

In den nächsten Tagen stehen für die Afrikaner noch Spiele in Tirol und gegen Red Bull Salzburg auf dem Programm. Ihr härtestes Spiel haben sie längst hinter sich: Es war das Match um ein Visum.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Christoph Zöpfl Leiter Sportredaktion Christoph Zöpfl

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.