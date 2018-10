Drechsel kam und siegte

BAD LEONFELDEN. Bad Leonfelden schießt Gallneukirchen noch tiefer in die Krise; Kensy bleibt aber

Nikolov bei seinem Saisondebüt für Gallneukirchen. Bild: Pirkes

Im Tabellenkeller der Landesligen wird es für zwei Vereine immer finsterer: Weil Bad Leonfeldens Neo-Trainer Herwig Drechsel mit dem 3:1 im Osten gegen Gallneukirchen ein perfekter Einstand gelang, wartet das Schlusslicht schon seit 150 Tagen auf einen Pflichtspielsieg.

Fehlstart total auch in Vorchdorf: Ein Punkt aus zehn Partien gab es in der Landesliga West schon seit mehr als zehn Jahren nicht mehr. Mit dem 1:2 im Derby gegen Pettenbach gab es auch im ersten Spiel unter Neo-Coach David Tuschek kein Erfolgserlebnis. "Uns war von Anfang an klar, dass uns die zweite Landesliga-Saison so richtig auf die Probe stellen wird. Den Abgang von Peter Orosz nach Oedt konnten wir nach der Euphorie des Aufstiegs nicht kompensieren", sagt Sportchef Peter Maier.

Ähnlich ist die Lage für Gallneukirchen in der Landesliga Ost. Auch dort konnte laut Sportchef Arnold Rockenschaub ein Abgang nicht vollwertig ersetzt werden: Torjäger Manuel Pichler, der im Sommer zu OÖ-Ligist ASK St. Valentin gewechselt war. Rockenschaub: "Wir kennen diese Situation sehr gut. Vor zwei Jahren haben wir mit neun Punkten überwintert. Schlussendlich blieb uns die Relegation knapp erspart. Sollte es dieses Jahr nicht für uns reichen, ist es auch kein Beinbruch." Er stellt auch in der Trainerfrage klar: "Wir werden mit Adam Kensy auch in die Wintervorbereitung gehen, egal wie viele Punkte wir auf dem Konto haben." Was Hoffnung macht: Ex-Blau-Weiß-Regisseur Svetozar Nikolov war gegen Bad Leonfelden erstmals von Beginn an dabei. Dafür musste Murat Kaba bereits nach sechs Minuten wegen einer Leistenverletzung vom Platz.

