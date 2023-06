Trainingsstart bei der SV Ried: "Brauchen Ruhe von oben bis unten"

"Das Feuer brennt. Ab jetzt müssen die Köpfe wieder hoch, wir wollen die SV Ried so schnell wie möglich wieder nach oben bringen", war Ried-Kapitän Marcel Ziegl beim heutigen offiziellen Trainingsstart des Innviertler Zweitligisten bereits wieder voller Tatendrang. Was sich nach dem bitteren Abstieg ändern muss? "Ich bin schon lange dabei. Wir waren immer besonders gut, wenn es eine klare Richtung gab – und wir brauchen Ruhe von oben bis unten."

Das demonstrierte der Klub bereits bei der heutigen Auftakt-Pressekonferenz in der Therme Geinberg: War dieser Termin früher immer ein Fixpunkt für sämtliche Präsidiumsmitglieder gewesen, glänzten gestern lediglich die sportlichen Entscheidungsträger mit Anwesenheit. "Die handelnden Personen im sportlichen Bereich sind hier", stellte Sport-Vorstand Wolfgang Fiala klar – und meint damit sich selbst sowie Trainer Maximilian Senft. Für Fiala ist der Gang nach unten auch eine Chance: "Ein Abstieg bringt Veränderungen mit, man kann sich aber auch nachhaltig neu ausrichten." Im Trainingszentrum sprühe es "nur so von Energie und Anpackermentalität", betonte der Ried-Trainer. Man müsse "nicht um den heißen Brei herumreden", es gebe einen "Mega-Umbruch", aber als Team wolle man jetzt gemeinsam Schritt für Schritt gehen.

Zum Auftakt waren unter SVR-Cheftrainer Maximilian Senft 21 Spieler mit dabei, darunter auch die Neuzugänge Mark Grosse, Nikki Havenaar, David Bumberger und Oguzhan Özlesen. Mit Eduard Buxmann (Co-Trainer), Hubert Auer (Tormann-Trainer) und Simon Zehenthofer (Athletik-Trainer) wurde auch das neue Trainerteam präsentiert. Ein weiterer Co-Trainer wird demnächst bekanntgegeben - Mark McCormick (aktuell bei der Wiener Austria aktiv) soll wie berichtet ein heißer Kandidat sein. Vor allem in Sachen Athletik und Kondition ortet Fiala Luft nach oben. Dieser sei nicht optimal gewesen, das könne man nicht abstreiten. "Wichtig ist, dass wir ab der 70. Minute noch zusetzen können", sagte Fiala.

Leitner als Konkurrent im Tor

Dass die Kaderplanung zum Vorbereitungsstart noch nicht abgeschlossen ist, sei ganz normal: Mit Andreas Leitner steht ein neuer Tormann jedoch ante portas, zudem sollen noch ein Linksverteidiger, ein Sechser, ein Zehner und ein Stürmer kommen. Ins Profil des neuen Angreifers hätte Daniel Maderner gepasst, der zuletzt beim belgischen Zweitligisten Beveren aktiv war. Der 27-Jährige entschied sich aber für Liga-Rivale GAK. Generell sei man auf der Suche nach einem großen, robusten Mittelstürmer.

Mit einer schweren Knieverletzung noch länger out ist Stefan Nutz. Sein Verbleib in Ried ist weiter offen. Fiala: "Wir würden ihn gerne halten, haben beim Angebot nachgebessert." Auch Michael Martin würde Ried gerne behalten: "So lange er bei uns ist, planen wir mit ihm. Aber es ist kein Geheimnis, dass es in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel gibt", sagt Fiala.

Bis auf weiteres freigestellt wurde Stürmer Christoph Monschein. Mit dem Angreifer wird nicht mehr geplant - er ist bei der Admira sowie beim GAK ein Thema. Ebenfalls heute in Geinberg nicht dabei war Linksverteidiger Roko Jurisic: Der Kroate steht vor einem Transfer in das Ausland. Ein Verbleib von Alexsandar Lutovac, der im Februar von Partizan Belgrad verpflichtet wurde, ist hingegen durchaus vorstellbar. Der 25-Jährige, der noch Vertrag hat, könnte in der Zweiten Liga eine wichtige Rolle für die Rieder einnehmen.

Spätestens in einem Jahr...

Das Ziel des sofortigen Wiederaufstiegs ruft der Klub nicht aus. "Wir wollen in der ersten Saison zumindest in einer Lauer-Position sein. Wir dürfen die Liga nicht unterschätzen. Bundesliga-Absteiger wie die Admira oder St. Pölten können ein Lied davon singen. Spätestens in einem Jahr wollen wir so dastehen, dass es keine Diskussion darüber gibt, wer der große Aufstiegs-Favorit ist."

