Miron Muslic: "Die SV Ried ist für mich eine Herzensangelegenheit"

"Es war für mich keine schwere Entscheidung, denn die SV Ried ist für mich eine Herzensangelegenheit, auch wenn das vielleicht abgedroschen klingt", sagte Miron Muslic Montagmittag bei seiner Vorstellung als neuer Trainer des Innviertler Bundesligisten. Im Sommer 2020 wechselte Muslic, nachdem er mehrere Jahre bei der SV Ried war, als Cheftrainer zu Zweitligist Floridsdorf. "Ich musste einen nächsten Schritt gehen. Damit, dass ich so rasch wieder in Ried zurück bin, habe ich aber nicht gerechnet", sagte Muslic und fügte hinzu: "Die SV Ried ist meine sportliche Heimat, ich bin sehr dankbar für diese Chance. Ich werde mit viel Leidenschaft und Herzblut, aber klaren Aufgaben und Strukturen an die Sache herangehen." Das ausgegebene Ziel sei "klipp und klar der Klassenerhalt", so Muslic. Das solle mit einer aggressiven, mutigen Spielweise mit hoher Intensität gelingen.

Signal an den Nachwuchs

Als neue Co-Trainer fungieren Christian Heinle, der weiterhin Trainer der Jungen Wikinger bleibt, und Clemens Zulehner (zuletzt bei der Admira). Wolfgang Fiala, der Leiter der Nachwuchsakademie, ist ab sofort als Sportkoordinator für die Zusammenarbeit zwischen Nachwuchsabteilung, Junge Wikinger und den Profis verantwortlich. Der 33-Jährige ist seit Sommer bei der SV Ried. "An die Spieler in der Akademie wollen wir ganz klar die Botschaft geben. Jeder, der hart an seinen Zielen arbeitet, kann es zu den Profis schaffen", sagte Fiala. Auch das Scouting, also die Beobachtung und Analyse von Spielern, müsse wieder einen höheren Stellenwert erhalten, so Fiala.

