Tag 4 : Freier Nachmittag für die Rieder Kicker

Nach intensiven Trainingstagen inklusive einem Testspiel (Anm.: 0:0 am Freiatg gegen Novi Pazar) stand bei Fußball-Bundesligist SV Guntamatic Ried am heutigen Samstag im Trainingslager im türkischen Belek die Regeneration im Vordergrund. "Wir haben zuletzt sehr intensiv gearbeitet, heute stand einmal das Regenerieren auf dem Programm", sagt Ried-Trainer Christian Heinle.

Am Vormittag wurde locker trainiert, am Nachmittag bekamen die Kicker der Wikinger frei. Während einige das Wellnessangebot im Fünfsternehotel "Titanic Deluxe" in Anspruch genommen haben, statteten andere dem "Land of Legends", einem Vergnügungspark in der unmittelbaren Umgebung, einen Besuch ab.

Gut gehen ließ es sich auch Rieds Betreuerteam: Der komplette Staff um Cheftrainer Heinle, das medizinische Personal, Rieds Zeugwart und Sportchef Thomas Reifeltshammer verbrachten einen gemeinsamen Abend in einem Fischrestaurant.

Am morgigen Sonntag geht es dann zurück auf den Trainingsplatz. Bevor der Tross der Oberösterreicher am Dienstag wieder Richtung Heimat abhebt, findet am Montag noch der Abschluss-Test gegen den slowenischen Erstligisten NS Mura statt. Heinle: "Auf diesen lege ich großen Wert. Der Frühjahrsauftakt kommt immer näher und ich will sehen, das wir uns bei jenen Dingen, die wir im ersten Test noch nicht so gut gemacht haben, schon verbessert haben."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.