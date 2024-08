SV Ried: Verkauf von Belmin Beganovic würde die Vereinskasse erneut klingeln lassen

Es ist schon länger kein Geheimnis mehr, dass Rieds Offensivspieler Belmin Beganovic, der am 9. September seinen 20. Geburtstag feiert, das Interesse anderer Vereine geweckt hat. Der 19-Jährige ist wahrscheinlich der schnellste Spieler in den beiden Profiligen Österreichs. In rund zwei Wochen, Ende August, schließt das Transferfenster. Wie die OÖN erfuhren, könnte sich in den kommenden Tagen ein Transfer von Beganovic anbahnen. Darauf deutet auch hin, dass Beganovic, der bisher in 35 Pflichtspielen 6 Tore für die SV Ried erzielte, offenbar nicht mit zum Auswärtsspiel gegen den Floridsdorfer AC gefahren ist. "Ja, es gibt konkretes Interesse und Verhandlungen mit einem Verein", bestätigt Wolfgang Fiala, Geschäftsführer Sport der SV Guntamatic Ried auf Anfrage der OÖNachrichten.

Beganovic wechselte im Sommer 2018 vom USK St. Michael im Lungau zur AKA Ried U15. In der bisherigen Saison kam der 19-Jährige nur in zwei von vier Spielen zum Einsatz. Gegen Horn spielte er 21 Minuten, im Cup gegen Röthis 25 Minuten.

Interessenten soll es sowohl aus Österreich als auch aus dem Ausland geben bzw. gegeben haben. Den Zuschlag dürfte aber wohl Meister und Cupsieger Sturm Graz erhalten. . Die Höhe einer möglichen Ablösesumme könnte rund das Doppelte des aktuellen Marktwerts des schnellen Offensivspielers ausmachen. Dieser liegt laut transfermarkt.at bei 250.000 Euro. Das heißt, ein Verkauf von Beganovic könnte bis zu einer halben Million Euro in die Vereinskasse spülen. Beganovic wäre der zweite Ried-Spieler, der in diesem Sommer nach Graz wechselt. Vor Saisonbeginn verkaufte Ried den 18-jährigen Verteidiger Arjan Malic um mehr als eine halbe Million Euro an Sturm Graz.

Sollte der "Deal" zustandekommen, dann würden die Rieder in diesem Sommer mit dem Verkauf von Spielern aus dem eigenen Nachwuchs einen Transfererlös von rund einer Million Euro verbuchen. Das ist für einen Zweitligisten mehr als ungewöhnlich. Auch in der Rieder Vereinsgeschichte würden diese Einnahmen innerhalb eines "Transferfensters" wohl ein neuer Rekord sein. Sollte der Verkauf von Beganovic, wovon eher auszugehen ist, zustande kommen, dann könnte es Anfang kommender Woche zu einem Abschluss kommen. Verschiedene Bonus Auf die Frage, ob man bei einem möglichen Transfer des 19-Jährigen noch einen Spieler verpflichten würde, antwortet Fiala im OÖN-Gespräch: "Ja, es ist geplant, noch jemanden zu verpflichten. Wir haben den Markt in den vergangenen Wochen natürlich sehr genau beobachtet."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Zweite Liga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.