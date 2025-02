Gegen Lieblingsgegner Horn will die SV Ried den Auftakt-Fluch brechen

Ried will beim Auftakt jubeln.

Die SV Guntamatic Ried und das erste Liga-Spiel in der Frühjahrssaison – seit mittlerweile mehr als einem Jahrzehnt ist diese Konstellation keine besondere Erfolgsgeschichte: Beim morgigen Frühjahrsstart in der 2. Fußball-Liga bei Horn (10.30 Uhr) unternehmen die Innviertler den nächsten Anlauf, den Auftakt-Fluch zu brechen. "Man spürt, wie gierig unsere Jungs auf den Frühjahrsstart sind", ist Ried-Trainer Maximilian Senft guter Dinge.

2014 gelang der bisher letzte Sieg zum Frühjahrsauftakt der Meisterschaft: Patrick Möschl und Gerard Oliva trafen am 8. Februar beim 2:1-Heimerfolg gegen Wiener Neustadt. Morgen soll in Horn die Sieglos-Serie enden. Die Vorzeichen dafür stehen sehr gut: In den bisherigen sieben Spielen gegen die Waldviertler holten die Wikinger sieben Siege. Trotzdem warnt Ried-Coach Senft vor dem Zweitliga-Schlusslicht: "Sie haben im Winter einiges verändert." Neben Neo-Trainer Thomas Janeschitz verstärkte sich der Tabellensechzehnte auch mit vier Neuzugängen.

Die Rieder vertrauen indes auf ihr eingespieltes Team aus der Herbstsaison: Mit Verteidiger Marco Untergrabner kam im Winter lediglich ein Neuzugang. An vorderster Front wurde auf einen Transfer verzichtet, weil Mittelstürmer Saliou Sane nach seiner Bandscheibenoperation wieder voll fit ist. Im morgigen Auswärtsspiel wird der 32-Jährige bereits wieder im Kader stehen. Einer der "Gewinner" der winterlichen Vorbereitungszeit könnte Nik Marinsek sein. Der zentrale Mittelfeldspieler stand im Herbst lediglich 192 Spielminuten auf dem Platz, dürfte (vorerst) den Platz von Jonas Mayer, der krankheitsbedingt in der Winter-Vorbereitung länger fehlte, einnehmen.

Gegen seinen Ex-Klub Horn dabei sein wird auch Nikki Havenaar: Für den 30-Jährigen lag der SV Ried zuletzt ein lukratives Angebot aus dessen japanischer Heimat vor. Kolportiert wird eine mögliche Ablösesumme von 600.000 Euro. Der Zweitligist hat sich aber gegen einen Verkauf entschieden. "Wir wollten unsere sportlichen Ziele nicht gefährden", sagt Sportchef Wolfgang Fiala.

Spätere Anstoßzeit?

Wann die morgige Partie in Horn wirklich angekickt wird, ist noch nicht ganz klar. Wegen der niedrigen Temperaturen könnte es sein, dass der Platz am Vormittag noch gefroren ist. Für diesen Fall gibt es seitens der Bundesliga die Möglichkeit, die Partie kurzfristig zu einem späteren Zeitpunkt anzupfeifen. Heute wird das Spielfeld einmal vorkommissioniert.

