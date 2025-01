SV Ried: Transferverhandlungen an der türkischen Hotelbar

Außenpool, Innenpool, ein eigener Strandbereich, Fußballplätze, Tennisplätze, ein Basketballplatz, ein Fitnesscenter und ein Spielezimmer – im Fünfsternehotel Miracle in Lara wird den Kickern der SV Guntamatic Ried aktuell jeder Wunsch erfüllt. Auch das Wetter spielt mit: Bei 17 Grad schwitzten die Innviertler am dritten Tag ihres Trainingslagers an der türkischen Riviera.

Heiß her ging es auch an der Hotelbar des Luxus-Tempels, die gestern zum Schauplatz für Transferverhandlungen wurde: Ein Talent des finnischen Rekordmeisters HJK Helsinki hat es den Wikingern angetan. Der finnische Nachwuchsteamspieler Salem Bouajila (17) absolvierte im Herbst ein Probetraining in Ried – seitdem ist der Kontakt nie abgerissen.

Weil die Finnen aktuell ebenfalls in der Türkei weilen, wurde die örtliche Nähe kurzerhand für Transfergespräche in der Lobby genützt. Youngster Bouajila gilt als Investment für die Zukunft, soll – sofern der Deal klappt – zunächst bei den Jungen Wikingern Spielzeit erhalten.

Einen ähnlichen Transfer haben die Rieder bereits vor einem Jahr getätigt: Der Kameruner Loiange Ondoa Belinga, der mit dem Profi-Team in der Türkei trainiert, kam auf Vermittlung des FC Bayern. Weil die Münchner ihre Option einer fixen Verpflichtung des Offensivspielers nicht gezogen haben, gehört der 19-Jährige mittlerweile fix Ried.

Nicht so gut sieht es indes mit einem Transfer eines weiteren Objekt der Begierde aus: Auch wenn zwischen Ried und Sturm Graz die Gespräche bezüglich Peter Kiedl, Torjäger des schwarzweißen Amateurteams in der 2. Liga, weiter laufen, bleibt der Angreifer - Stand jetzt - in Graz.

