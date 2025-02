"Ich hoffe, dass wir im Aufstiegskampf eine Euphorie entfachen können"

Jubelpose: So sehen die Ried-Fans Fabian Wohlmuth am liebsten. (GEPA/Moser)

Er wird wohl ein "Fall für zwei": Die Rede ist vom Aufstiegskampf in der Zweiten Liga. Die Admira hat mit drei Punkten Vorsprung auf die SV Ried die Nase vorne. Morgen Abend (20.30 Uhr, Innviertel-Arena) wollen die Rieder nach dem 1:0-Auswärtssieg in Horn im zweiten Frühjahrsspiel gegen den Floridsdorfer AC nachlegen. "Wir freuen uns auf den Aufstiegskampf in den kommenden drei Monaten. Ich glaube und hoffe, dass wir eine Euphorie entfachen können", sagt Fabian Wohlmuth im Interview.