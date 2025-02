Ried-Stürmer Eza: So treffsicher ist kein Zweiter

Beim 1:0 in der Vorwoche gegen Horn war Wilfried Eza der Gold-Torschütze – auf seine Qualitäten hoffen die Innviertler auch heute. Eine Statistik weist den 28-Jährigen von der Elfenbeinküste sogar als den aktuell treffsichersten Stürmer der zweithöchsten Spielklasse aus. Der Angreifer, der im Sommer 2023 von Armenien ins Innviertel kam, erzielte in seinen bisherigen 34 Zweitliga-Spielen 17 Treffer. Durchschnittlich kann Eza alle 115 Minuten ein Tor bejubeln – und liegt somit vor den weiteren Top-Torschützen wie Admiras Deni Alar (alle 135 Minuten ein Tor) oder Viennas Kelvin Boateng (alle 127 Minuten). Sogar den besten Zweitliga-Torschützen Ronivaldo hängt er ab: Der Brasilianer traf in 217 Spielen 137 Mal (alle 121 Minuten).

Selbst vom Umstand, dass die Rieder im Winter gerne einen weiteren Angreifer dazugeholt hätten, ließ sich die afrikanische Frohnatur nicht beirren. "Eza ist ein unbekümmerter Typ, war sich wohl sicher, dass er auch so spielen wird", sagt Ried-Trainer Maximilian Senft mit einem Schmunzeln. Nachsatz: "Ein Stürmer, der Tore macht, tut jedem Team gut." Am besten gleich heute wieder ...

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger