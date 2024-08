SV Ried: Klub-Urgestein Zauner hört auf

Das Amt als Teammanger legt Zauner aus persönlichen Gründen ab. Im Stadion sowie im Hintergrund soll er dem Klub aber erhalten bleiben.

„Ich war jetzt über 30 Jahre als Teammanager der SV Guntamatic Ried tätig, das ist eine lange Zeit. Gemeinsam mit meiner Familie habe ich entschlossen, meine Tätigkeit nicht mehr weiterzuführen, da ich mehr Flexibilität in mein Leben bringen möchte. Der Mannschaft bleibe ich natürlich als Fan und Ansprechpartner erhalten, sie hat einen hervorragenden Charakter. Ich bin mir sicher, dass wir mit dieser Einheit bald wieder in der Bundesliga spielen.“, so Rudi Zauner in einem Statement.

