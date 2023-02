Strebinger zur SV Ried: Transfer steht vor dem Abschluss

Die SV Guntamatic Ried scheint auf der Suche nach einem Ersatzmann für den verletzten Stammgoalie Samuel Sahin-Radlinger fündig geworden zu sein: Wie in den OÖN exklusiv berichtet dürfte Richard Strebinger die Innviertler bis Sommer verstärken.

Rieds Klub-Verantwortliche haben sich in einem persönlichen Gespräch bereits ein Bild vom 29-jährigen Ex-Tormann von Rapid Wien gemacht. Nach seinem Auslands-Engagement beim polnischen Top-Klub Legia Warschau ist der gebürtige Niederösterreicher seit vergangenem Juli vereinslos.

Die Verhandlungen sind weit fortgeschritten: Läuft alles nach Plan, könnte Strebinger noch heute einen Vertag bei der SV Ried bis zum Sommer unterschreiben - und würde im Idealfall schon morgen in den Trainingsbetrieb von Chefcoach Christian Heinle einsteigen.

Am Samstag steht im ÖFB-Cup der Frühjahrs-Pflichtspielauftakt beim Wiener Sport-Club auf dem Programm. Zu einem Strebinger-Debüt im Wikinger Trikot wird es da aber wohl noch nicht kommen: In zwei der bisherigen drei Pokal-Runden in dieser Spielzeit stand immer Ersatztorwart Jonas Wendlinger zwischen den Pfosten. Das ist auch gegen den Wiener Regionalligisten so geplant.

