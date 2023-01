Ried sucht einen Torhüter: "Strebinger würde vom Profil her gut passen"

Am Samstag kickt die SV Guntamatic Ried im ÖFB-Cup-Viertelfinale beim Wiener Sport-Club das Frühjahr an. Ohne Einsertormann Samuel Sahin-Radlinger: Gestern kam die genaue Diagnose nach seinem verletzungsbedingten Ausfall bei der Generalprobe gegen St. Pölten. Beim 30-Jährigen wurde eine Meniskusverletzung im rechten Knie festgestellt, Sahin-Radlinger wird am Donnerstag arthroskopiert und vermutlich zwei bis drei Monate ausfallen.