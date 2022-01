Ried ist auf Stürmersuche, der LASK nicht mehr

Der Testspiel-Auftakt von Fußball-Bundesligist SV Guntamatic Ried begann mit einem echten Schockmoment: Nach 88 Minuten musste der erste Probe-Galopp unter Neo-Trainer Robert Ibertsberger gegen Zweitligist Vorwärts Steyr (1:1) abgebrochen werden: Stürmer Seifedin Chabbi hatte sich im Finish schwer verletzt und musste mit der Rettung abtransportiert werden. Die erste Diagnose: Verdacht auf Ellbogenbruch. Genauere Untersuchungen sollen heute zeigen, wie lange der 28-Jährige ausfallen wird. "Wir rechnen damit, dass er uns in den restlichen Spielen des Grunddurchgangs fehlen wird", sagt Ried-Sportchef Thomas Reifeltshammer. Unabhängig von der Chabbi-Verletzung haben die Rieder zuletzt sowieso den Stürmer-Markt sondiert. Jetzt ist das Problem ganz vorne aber akut.

Marko Raguz (li.) kommt beim LASK wieder immer besser in die Spur. Bild: GEPA

Während die Suche nach einem Neuzugang läuft, steht auch ein Abgang bevor: Constantin Reiner zieht es nach Polen. Er muss beim Erstliga-Zwölften Piast Gliwice nur noch den Medizincheck bestehen. Reifeltshammer: "Wir wollten mit ihm verlängern, Constantin hat sich aber für diese neue Aufgabe entschieden." Die Rieder kassieren ein halbes Jahr vor Auslaufen des Vertrags noch eine Ablöse.

Sportlich war Rieds Neo-Coach Ibertsberger mit dem ersten Auftritt seines Teams zufrieden: "Wir hatten intensive Trainingseinheiten hinter uns, konnten aber schon einiges umsetzen."

"Neuzugang" Raguz traf

Beim LASK ist die Stürmersuche – unabhängig vom 7:1 (1:1)-Kantersieg vom Samstag über Zweitligist GAK – beendet. Mit den wiedergenesenen Marko Raguz und Andreas Gruber hat man ohnehin zwei "Neuzugänge", die qualitativ weit über jenen Angreifern stehen, die aktuell auf dem Transfermarkt angeboten werden. Raguz erzielte den Treffer zum 1:1. "Ich fühle mich von Tag zu Tag besser. Es hat auch im Spiel richtig Spaß gemacht. Ich war gut ins Spiel eingebunden und wir hatten ein paar schöne Kombinationen. Ein Tor zu machen, ist auch in einem Testspiel gut und wichtig." Nach dem Seitenwechsel musste Mamoudou Karamoko verletzungsbedingt vom Platz, Sturm-Kollege Alexander Schmidt erzielte zwei Treffer. Derzeit sieht alles danach aus, als ob auch der von der Admira umworbene Angreifer bei den Schwarz-Weißen bleiben würde.

Oberösterreicher vor Transfers

Auch Ried könnte Schmidt nach der Chabbi-Verletzung gut gebrauchen. Unter Ibertsberger hatte der 23-Jährige bei St. Pölten seine erfolgreichste Zeit in der Bundesliga. Ein Transfer ist aber unwahrscheinlich, denn: Der LASK wird es nicht zulassen, den direkten Lokal-Rivalen im Kampf um die Meistergruppe zu verstärken. Generell wäre ein Wechsel nur dann überhaupt eine Überlegung wert, wenn ein neuer Klub Schmidts gesamtes Gehalt übernimmt. Die Admira war dazu nicht bereit. Rapid-Spieler Maximilian Ullmann es zu Venedig. Ein anderer OÖ-Kicker könnte in Deutschland unterkommen: Martin Kreuzriegler, zuletzt in Norwegen bei Sandefjord aktiv, folgt wohl seinem Ex-Blau-Weiß-Coach Goran Djuricin zum Drittligisten Türkgücü München. (rawa/haba)