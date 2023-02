Ried bekommt im Cup gegen Rapid den Vortritt

In der vergangenen Saison stürmte die SV Guntamatic Ried in das Cup-Finale - auf dem Weg zum Endspiel stellt sich den Innviertlern am 5. April Rapid in den Weg. Die Partie in Wien wird um 20.30 Uhr angepfiffen. Tags darauf ist der LASK auswärts gegen Sturm Graz am Ball.

Von 45 Auswärtsspielen gegen Rapid gewann Ried nur eines

Ried ist klarer Außenseiter: In 43 Auswärtspielen in der Bundesliga gegen Rapid gelang kein Sieg, nur acht Punkte wurden aus Hütteldorf mitgenommen. Von den zwei Cup-Duellen in Wien gewannen die Innviertler hingegen eines: am 26. Oktober 2011 gelang durch ein 2:1 nach Verlängerung der Einzug ins Viertelfinale. Thomas Hinum hatte Ried in Führung gebracht, in der 114. Minute traf Anel Hadzic zum Aufstieg.

