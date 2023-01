Meniskusverletzung bei Samuel Sahin-Radlinger: Kommt Richard Strebinger?

Wie berichtet, zog sich der Ried-Torhüter die Verletzung am Samstag beim Testspiel gegen St. Pölten zu. "Der Ausfall ist sehr bitter. Gemeinsam mit unserem Tormanntrainer Hubert Auer werden wir alles daran setzen, ihn so gut wie möglich kompensieren zu können", sagt SVR-Sportdirektor Thomas Reifeltshammer. "Wir werden Samuel Sahin-Radlinger mit allen unseren Möglichkeiten unterstützen, damit er ehestmöglich ins Training einsteigen kann. Mein Dank gilt unserem medizinischen Team und dem Krankenhaus Ried für die großartige Zusammenarbeit bei der Behandlung unseres Tormanns", so Reifeltshammer.

Strebinger ist ein Kandidat

Reifeltshammer und Sportvorstand Wolfgang Fiala sind jetzt kurz vor dem Saisonauftakt gefordert. "Wir schauen uns um und werden einen Torhüter verpflichten. Mit Jonas Wendlinger haben wir aber einen guten, jungen Torhüter in unseren Reihen", sagt Reifeltshammer. Einer der möglichen Kandidaten ist Richard Strebinger, der seit Sommer 2022 ohne Verein ist. "Ja, er würde vom Profil her gut passen, das steht außer Frage", sagt Reifeltshammer. Man sei auf der Suche nach einem Torhüter mit einer gewissen Erfahrung.

Ein möglicher Kandidat: Richard Strebinger, der seit Sommer 2022 vereinslos ist Bild: GEPA pictures/ Philipp Brem

Strebinger (29) absolvierte in seiner Karriere bisher rund 330 Pflichtspiele, die meisten (205) für den SK Rapid Wien. Im Februar 2022 wechselte der Torhüter nach rund sieben Jahren von Rapid zum polnischen Traditionsverein Legia Warschau. Dort kam der 29-Jährige in sechs Pflichtspielen zum Einsatz. Im Juni löste er seinen Vertrag bei Warschau auf, seither ist Strebinger vereinslos.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel

