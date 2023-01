Verletzungs-Schock um Sahin-Radlinger bei Rieder Generalprobe

Kurz vor der Pause des Testspiels zwischen der SV Guntamatic Ried und SKN St. Pölten wurde es in der Rieder Josko-Arena mucksmäuschenstill: Lediglich die Schreie von Ried-Goalie Samuel Sahin-Radlinger waren zu hören.

Was war in der 43. Minute passiert? Rieds David Ungar und St. Pöltens Kévin Monzialo waren in einem Zweikampf aufeinandergetroffen, in dessen Folge der St.-Pölten-Kicker unglücklich auf das Knie von Sahin-Radlinger prallte. Der 30-Jährige ging mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden, Ried-Masseur Reinhard Kopleder lief sofort auf den Platz.

Mit der Trage musste der Tormann vom Platz getragen werden, wurde anschließend mit der Rettung in das Krankenhaus gebracht. Eine schwere Knieverletzung wird vermutet, eine genauere Diagnose gibt es aber noch nicht. Noch heute soll eine MR-Untersuchung Aufschluss über die Verletzung geben.

