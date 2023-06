Maximilian Senft bleibt Cheftrainer in Ried

Maximilian Senft, Cheftrainer der SV Guntamatic Ried, verlängert seinen Vertrag um weitere zwei Jahre bis Saisonende 2024/25. „Max Senft ist der ideale Trainer für die Neuausrichtung auf Basis unseres Zweijahresplans“, betont SVR-Sportvorstand Wolfgang Fiala. „Wir werden gemeinsam die notwendigen Veränderungen vornehmen, um die SV Guntamatic Ried wieder in die Bundesliga zu führen. Wir starten mit der Veränderung der Kultur im Trainingszentrum, der Einführung einer SVR-Spielidee und der dazu passenden Kaderplanung.“

„Großes Privileg“

„Ich empfinde es als großes Privileg, als Cheftrainer der SV Guntamatic Ried in die nächsten zwei Jahre zu gehen. Die Klarheit der Maßnahmen und Ziele der Neuausrichtung haben mich vollends überzeugt“, sagt SVR-Cheftrainer Maximilian Senft. „Mit aggressivem Vorwärtsverteidigen, mutigem Angriffsfußball und einem unaufhaltsamen Erfolgshunger wollen wir Rieder Ur-Werte am Platz verkörpern und gemeinsam mit unseren Fans wieder zur Heimmacht werden. Es liegt viel harte Arbeit vor uns. Ich bin voller Tatendrang, gemeinsam mit den Menschen in und um den Verein ein neues Feuer zu entfachen“, sagte der 33-jährige Wiener.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.