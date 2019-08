Griechischer Erstligist Aris Saloniki hat SV-Ried-Verteidiger Kennedy Boateng im Visier

Vergangenen Freitag jubelte SV-Ried-Verteidiger Kennedy Boateng noch über sein Tor zum 1:1-Endstand gegen Austria Lustenau. Ob genau dieses Tor das Interesse des griechischen Erstligisten Aris Saloniki geweckt hat, ist aber fraglich, denn der 22-Jährige, der erst seit dieser Saison der SV Ried gehört, überzeugt seit längerem mit konstanten Leistungen.

Laut Kurier sollen die Griechen ernsthaftes Interesse an Boateng, der in der vergangenen Saison alle 30 Partien für die Rieder durchspielte, haben. Ried-Sportdirektor und Trainer Gerald Baumgartner bestätigte das Interesse von Saloniki gegenüber dem Kurier. Saloniki wolle Boateng kaufen, das Angebot sei gut, so Baumgartner. Allerdings würde man den Verteidiger nur ab einer gewissen "Schmerzgrenze", also einer dementsprechend hohen Ablöse, ziehen lassen. Von dieser sei das Angebot dann doch noch weit entfernt, so Baumgartner. Boateng, der auch am Sonntag beim Heimspiel gegen Amstetten in der Innenverteidigung der Rieder gesetzt ist, absolvierte bisher 69 Pflichtspiele für die SV Ried. Die Innviertler ihrerseits sind, wie berichtet, derzeit auf der Suche nach einem Top-Stürmer. Möglicherweise muss die Suche um einen Verteidiger erweitert werden - vorausgesetzt wäre natürlich ein Verkauf von Boateng.

Saloniki belegte in der vergangenen Saison den fünften Platz in der griechischen Liga und qualifizierte sich somit für den Europacup. Dort sieht es für die Griechen aber nicht gut aus. Das Hinspiel in der Europa-League-Qualifikation verlor Aris Saloniki am Donnerstag gegen Molde (Norwegen) klar mit 0:3.

Für die Mannschaft der SV Ried geht es am Sonntag um den ersten Saisonsieg. Gegner ist Amstetten. Die Niederösterreicher konnten bisher beide Partien für sich entscheiden. Spielbeginn in der Josko-Arena ist um 10.30 Uhr.

