9:0! Ried stürmte in die Bundesliga

Es ist vollbracht! Nach drei Jahren in der 2. Liga, nach einem dramatischen Abstieg und zwei verpassten Aufstiegen in der letzten Runde ist die SV Guntamatic Ried endlich wieder zurück in der Fußball-Bundesliga! Um 22.17 Uhr brachen nach dem 9:0 (5:0) über den FAC alle Dämme. Dass Austria Klagenfurt dank vier Toren in den letzten 20 Minuten beim 6:1 über Innsbruck auch noch klar gewann, war völlig nebensächlich.

Einen Krimi hatte man befürchten müssen – stattdessen wurde der gestrige Abend für die SV Guntamatic Ried zur Gala von der ersten bis zur letzten Minute. Der Titelrivale aus Klagenfurt hatte im Parallelspiel gegen Innsbruck noch nicht einmal aufs Tor geschossen, da führten die Innviertler gegen den FAC schon mit 3:0.

Nach dem Schlusspfiff feierten die Ried-Spieler gemeinsam mit den Fans vor dem Stadion. Bild: Scharinger

Nach 137 Sekunden hatte Julian Wießmeier die Führung erzielt, in der sechsten Minute erhöhte der Deutsche nach einem Eckball per Kopf auf 2:0. Als Marco Grüll (11.) vom Elfmeterpunkt das 3:0 nachgelegt hatte, war das Meisterrennen praktisch entschieden.

Denn während der FAC im Innviertel komplett überfordert agierte, war Innsbruck im Parallelspiel lange ebenbürtig. Man sah rasch, dass Klagenfurt meilenweit vom benötigten Kantersieg entfernt sein würde. Ganz im Gegenteil: Ried legte mit Bernd Gschweidls 4:0 und dem dritten Wießmeier-Treffer noch vor der Pause zwei Tore nach – 5:0. Und so wurde bereits zur Pause im Rieder VIP-Klub eine kleine, improvisierte Meisterparty gefeiert. Schade, dass gestern nur 270 Personen in der Josko-Arena zugelassen waren, und mit dabei sein durften. Das Rieder Spiel hätte sich ein volles Haus verdient gehabt. Jene Zuseher, die dabei sein durften, machten vor allem nach dem Pausenpfiff richtig auf sich aufmerksam. Nach der Gala-Vorstellung in der ersten Hälfte wurden die Innviertler frenetisch mit Standing-Ovations gefeiert.

Die Rieder konnten gestern nicht genug vom Toreschießen bekommen. Bild: GEPA

Heute steigt die Meisterfeier

Nach dem Rieder Feuerwerk auf dem Spielfeld zündeten jene Fans, die vor dem Stadion nahe bei der Mannschaft bleiben wollten, schon lange vor dem Schlusspfiff die ersten Raketen – und trugen die Mannschaft mit Sprechchören von draußen durch die letzten Spielminuten. Da war Ried, obwohl im Schongang, durch Stefan Nutz (69./Elfmeter), Marco Grüll (71.), Jefte (76.) und Valentin Grubeck (83.) sogar auf 9:0 davongezogen. Natürlich war es der höchste Sieg der Rieder Profi-Geschichte. Und deshalb führte die Kicker der erste Weg nach dem Schlusspfiff auch gleich zu jenen Fans, die hinter dem Stadionzaun auf ihre Meisterknaben warteten.

Auch die Spielerfrauen konnten schon vor der Pause jubeln. Bild: Scharinger

Heute wird in der Josko-Arena dann die richtige Meisterfeier abgehalten. Wegen der Corona-Vorschriften sind nur 750 Zuschauer zugelassen, die Karten dafür werden heute ab 10 Uhr ausgegeben. Um 14 Uhr wird die erste Runde des ÖFB-Cups ausgelost (ORF 1 live) – mit Ried als Bundesligist.

Ein 9:0-Sieg für die Rieder Geschichtsbücher Bild: GEPA

