Champions-League-Qualifikation: Rapid verlor in Gent 1:2

Für Rapid war in der 3. Qualifikationsrunde zur Fußball-Champions-League Endstation. Die Wiener unterlagen am Dienstagabend bei KAA Gent mit 1:2 (0:1). Niklas Dorsch (36.) und Roman Jaremtschuk (59.) per Foulelfmeter erzielten die Tore für die Belgier. Der Anschlusstreffer von "Joker" Yusuf Demir war zu wenig für die Gäste. Gent bekommt es im Play-off mit Dynamo Kiew zu tun.

Rapid muss weiter auf die dritte CL-Teilnahme nach 1996/97 und 2005/06 warten und steigt in die Gruppenphase der Europa League um. Die Auslosung findet am 2. Oktober statt, die Auftaktrunde ist für den 22. Oktober geplant. In bisher sieben Antreten in der Hauptrunde gelang zweimal der Aufstieg.

Fußball-Champions-League-Qualifikation, 3. Runde:

KAA Gent - SK Rapid Wien Endstand 2:1 (1:0).

Gent, Ghelamco Arena, keine Zuschauer, SR Andreas Ekberg/SWEGent.

Tore:

1:0 (36.) Dorsch

2:0 (59.) Jaremtschuk (Foulelfmeter)

2:1 (93.) Demir

Gent: Roef - Castro-Montes, Arslanagic, Ngadeu-Ngadjui, Fortuna - Kums, Owusu, Dorsch (64. Odjidja-Ofoe) - Jaremtschuk (89. Kleindienst), Depoitre, Chakvetadze (60. Besus)

Rapid: Strebinger - Stojkovic, Hofmann, Greiml - Arase (73. Demir), D. Ljubicic (86. Kitagawa), Petrovic (86. Grahovac), Ullmann - Murg, Fountas - Kara

Gelbe Karten: keine bzw. Hofmann, Fountas, Murg, Demir

Gent steht im Play-off der Champions-League-Qualifikation (Gegner Dynamo Kiew, Spieltermine 22./23. und 29./30. September), Rapid in der Gruppenphase der Europa League (Auslosung 2. Oktober, Start ab 22. Oktober).

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Champions League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.