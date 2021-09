"Wichtig ist, dass man wieder aufsteht"

Österreichs Unter-21-Fußball-Nationalteam steht heute (18 Uhr, ORF Sport+) in der EM-Qualifikation in der Rieder Josko Arena unter Zugzwang. Die jüngste 1:3-Niederlage in Norwegen war ebenso überraschend wie vermeidbar. Gegen Aserbaidschan muss ein Sieg her. "Jeder erwartet, dass wir gewinnen. Aber es wird sicher nicht so leicht, wie sich das viele vorstellen", sagte ÖFB-Cheftrainer Werner Gregoritsch über das Duell mit dem Außenseiter, der zum Auftakt der Ausscheidung 0:2 in Kroatien verloren hatte.

"Wichtig ist, dass man nach einem schmerzhaften Ereignis wieder aufsteht und voll angreift. Ich will, dass die Mannschaft ein Zeichen setzt", betonte Gregoritsch im Camp in Bad Schallerbach. Die jüngsten beiden Länderspiele in Ried bescherten Erfolge ohne Gegentor: Nach dem 4:0 gegen Aserbaidschan im November 2020 wurde die aktuelle U21-EM-Qualifikation mit einem 2:0 über Estland eröffnet. Am 8. Juni trug sich Yusuf Demir (FC Barcelona), der nun dem A-Nationalteam angehört, in die Schützenliste ein. "Wir fühlen uns in Ried sehr wohl und hoffen, dass wir von den Zuschauern nach vorne gepeitscht werden. Die Unterstützung von außen ist sehr wichtig", sagte Gregoritsch. Dauerkartenbesitzer der SV Ried konnten sich bis gestern ein Gratisticket abholen, für einen Sitzplatz sind zwölf Euro (ermäßigt sechs) zu zahlen.

Die Quali-Gruppensieger und der beste Zweite qualifizieren sich direkt für die EM-Endrunde 2023 in Rumänien und Georgien, die übrigen Zweiten müssen in das Play-off.

Unter-21-EM-Qualifikation, Gruppe A: 1. Finnland 3/1, 2. Norwegen 3/1, 3. Kroatien 3/1, 4. Österreich 3/2, 5. Aserbaidschan 0/1, 6. Estland 0/2.