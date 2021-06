Das neuformierte rot-weiß-rote Unter-21-Fußball-Nationalteam ist standesgemäß in die Fußball-EM-Qualifikation gestartet. Oberösterreich war ein guter Boden für die Schützlinge von Werner Gregoritsch, die sich vom Trainingscamp in Bad Schallerbach aus auf den Weg nach Ried machten, um in der Josko-Arena einen 2:0-(1:0)-Sieg über Estland zu feiern. Bremen-Legionär Romano Schmid mit einem platzierten Schuss in das rechte Eck (6.) und Rapid-„Juwel“ Yusuf Demir (55.) trugen sich in die Schützenliste ein. Für beide Protagonisten war es der Premierenteffer in der U21.

Das freute auch ÖFB-Präsident Leo Windtner, der unter den 1070 Stadionbesuchern war. „Die Entwicklung ist erfreulich, der Weg stimmt. Ein Drittel jener Spieler, die jetzt an der EURO teilnehmen, war vor zwei Jahren in der U21.“

Das einzige Manko war die Chancenverwertung. Die drückende Überlegenheit mit 61 Prozent Ballbesitz, 25:2-Abschlüssen, 10:0-Ecken und drei Aluminiumtreffern hätte sich in einem deutlicheren Erfolg bemerkbar machen müssen. Den Fans hat’s trotzdem gefallen, sie spendeten der ÖFB-Equipe, in der LASK-Torhüter Tobias Lawal einen ruhigen Abend hatte, Applaus.

Österreichs „Fohlen“ tragen damit im Kalenderjahr 2021 weiterhin eine blütenweiße Weste, es war der vierte Sieg im vierten Match. „Wir haben unser Ziel erreicht, wollten die ersten drei Punkte in der Quali-Gruppe erreichen. Defensiv haben wir kaum etwas zugelassen, offensiv müssen wir aber schon mehr aus unseren Chancen machen“, sagte Schmid.

U21-EM-Qualifikation, 1. Spieltag: Österreich – Estland 2:0 (1:0).

Tore: Schmid (6.), Demir (56.). Österreich: Lawal; Klarer, Daniliuc, Nemeth; Wimmer, Seiwald, Prass (82. Demaku), Auer; Demir (82. Ballo), Schmid (92. Kronberger); Adamu (82. Strunz)

Gelb: Tamm, Shein

Josko-Arena Ried im Innkreis, 1070 Zuschauer; Nuza (Kos)