ÖFB-Team in Linz seit mehr als 40 Jahren sieglos

Das soll sich zum Auftakt der EM-Qualifikation in der neuen Raiffeisen Arena gegen Außenseiter Aserbaidschan ändern. Der bisher letzte Sieg in Linz gelang Österreichs Männern im Juni 1981 gegen Finnland (5:1).

Seither hat das ÖFB-Team kein Pflichtspiel in Österreichs drittgrößter Stadt bestritten. Der bisher letzte Auftritt in Linz war kein glorreicher: Im November 2012 gab es im Test gegen die Elfenbeinküste ein 0:3. Der nun verletzt ausfallende Marko Arnautovic war damals ebenso bereits mit von der Partie wie aus dem aktuellen ÖFB-Kader neben Kapitän David Alaba auch Torhüter Heinz Lindner und Andreas Weimann. Es blieb das einzige Länderspiel im "Gugl"-Oval nach dessen mehr als 30 Millionen Euro teurer Modernisierung.

Das neue Schmuckkästchen des LASK an dessen Ort und Stelle hat ein Vielfaches gekostet - ermöglicht in naher Zukunft aber wieder regelmäßig Länderspiele in Linz. Drei Tage nach Aserbaidschan erfolgt bereits jenes gegen Estland. Das Stadion dürfte bei beiden Partien mit rund 17.000 Zuschauern voll sein. Zehnmal ist das ÖFB-Team bisher in Linz angetreten. Die Bilanz ist mit drei Siegen, vier Remis und drei Niederlagen bei einem Torverhältnis von 17:13 ausgeglichen.

Auch das erste ÖFB-Länderspiel außerhalb Wiens wurde am 1. Mai 1968 in Oberösterreich ausgetragen. Damals sahen 32.000 Besucher auf dem Linzer Froschberg ein 1:1 gegen Rumänien. Danach gelangen dort 1971 gegen Irland (6:0), 1976 gegen die Schweiz (3:1) und 1981 gegen Finnland Siege. Seither haben die Österreicher in Linz sechs Partien in Folge nicht gewonnen. In Bewerbsspielen ist die Bilanz mit zwei klaren Erfolgen in den zwei Partien gegen Irland und Finnland dafür einwandfrei.

Bisherige ÖFB-Länderspiele in Linz:

1. Mai 1968: Österreich - Rumänien 1:1

10. Oktober 1971 (EM-Quali): Österreich - Irland 6:0

20. Oktober 1976: Österreich - Schweiz 3:1

17. Juni 1981 (WM-Quali): Österreich - Finnland 5:1

16. Oktober 1985: Österreich - Jugoslawien 0:3

31. August 1988: Österreich - Ungarn 0:0

2. September 1992: Österreich - Portugal 1:1

23. März 1994: Österreich - Ungarn 1:1

18. März 1997: Österreich - Slowenien 0:2

14. November 2012: Österreich - Elfenbeinküste 0:3

Bilanz der bisherigen ÖFB-Länderspiele in Linz: 10 Spiele - 3 Siege, 4 Remis, 3 Niederlagen (Torverhältnis 17:13)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. David Alaba Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.