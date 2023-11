"Nein! Nein! Nagelsmann!" Das Rauschen im deutschen Blätterwald

"Egal, gegen wen es geht – wenn wir auf diesem Energielevel agieren, können wir gegen jeden gewinnen." Aus Österreichs Teamchef Ralf Rangnick spricht mit Blickrichtung EURO 2024 die berechtigte Zuversicht. Nachdem zuvor die U21-Auswahl vor knapp 600 Zuschauern in Ried im Test-Länderspiel gegen Nordmazedonien über ein 0:0 nicht hinausgekommen war, steppte im Wiener Ernst-Happel-Stadion der Bär.

Die 46.000 Fans kosteten den 2:0-Triumph des A-Teams über Deutschland in vollen Zügen aus, während sich beim großen Nachbarn nach der zweiten Niederlage in Folge Ernüchterung breitmacht. "Nein! Nein! Nagelsmann!" titelte die Bild-Zeitung: "Peinliche Pleite gegen Rangnick-Team++Nationalmannschaft schon wieder in der Krise", hieß es weiter: "So wird das nichts mit der EM. Deutschland spielt total emotionslos. Hinten offen, dazu keine Offensivaktionen. Ein Totalausfall!"

Auch DFB-Kapitän Ilkay Gündogan war nach dem 0:2 bedient: "Wir wussten, dass die Österreicher aggressiv verteidigen würden. Aber wir haben sie dazu eingeladen, das darf auf diesem Niveau nicht passieren", betonte der FC-Barcelona-Star, der Teil der ältesten DFB-Elf seit 2000 war (Schnitt 29 Jahre 287 Tage): "So haben wir uns den Abschluss des Länderspieljahres nicht vorgestellt." Bereits am Samstag hatte Deutschland in Berlin gegen die Türkei 2:3 verloren.

Und das 0:2 in Wien war fast historisch: Österreich hatte zuletzt vor 92 Jahren zwei Siege über Deutschland in Folge gefeiert. Im Juni 2018 gab’s in Klagenfurt ein 2:1 für die rot-weiß-rote Equipe, die diesmal absolut ungefährdet war und souverän agierte.

Sehr zur Freude von Torschütze Marcel Sabitzer. "Es war etwas Besonderes, wir wollten den Fans einen Sieg schenken und eine überzeugende Leistung bringen, die in den Köpfen hängen bleibt", sagte der gebürtige Welser und Legionär in Diensten von Borussia Dortmund: "Das Spiel hätte auch höher ausgehen können. Ich kann mich an keine Torchance der Deutschen erinnern, das ist schon ein wenig überraschend. So kann man gut in das neue Jahr starten."

Auch Leipzig-Legionär Xaver Schlager aus St. Valentin war happy: "Wir haben eine super Leistung gezeigt. Besser hätten wir es uns nicht vorstellen können. Aber für die EURO 2024 heißt das gar nichts, wir fangen im nächsten Jahr wieder bei Null an. Jetzt genießen wir das einmal." ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer sprach von einem "großartigen Tag".

In dieser Tonart darf es gerne weitergehen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos