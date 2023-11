2:0 – Österreich nahm Deutschland auseinander

"Oh wie ist das schön! Oh wie ist das schön! So was hat man lange nicht gesehen – so schön, so schön!" Der Chor der 46.000 Zuschauer im Wiener Ernst Happel Stadion war nach 75 Minuten noch lauter als eineinhalb Stunden davor bei der österreichischen Bundeshymne.

Wann passiert es schon, dass ein österreichisches Fußball-Nationalteam den großen Bruder Deutschland so auseinandernimmt wie beim gestrigen 2:0 (1:0). Es war der eiskalte Lupfer von Christoph Baumgartner zum 2:0 nach 73 Minuten , der in der hochemotionalen Partie alle Dämme brechen ließ. Und das war nicht nur dem Resultat an sich geschuldet – sondern vor allem der Art und Weise, wie die Mannschaft von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick den großen Nachbarn in alle Einzelteile zerlegte.

Vieles hatte man für diesen Länderspielabschluss 2023 erwartet: Auf jeden Fall eine Partie auf Augenhöhe, auch eine positive Überraschung in Form eines "Punktgewinns" oder sogar Sieges für Österreich schien möglich.

Doch dann war ab der ersten Minute ein echtes Feuerwerk auf allen Ebenen zu sehen. Es begann beim frühen Anlaufen von Xaver Schlager und Co., das den Deutschen gar nicht behagte. Österreichs perfekter Auftritt setzte sich beim Zweikampfverhalten fort – in dem die giftige ÖFB-Auswahl von Beginn an immer entschlossener und deshalb auch um den einen Schritt schneller als die Deutschen war.

Vor allem aber war die im 4-2-3-1 und ohne den geschonten Marko Arnautovic angetretene Rangnick-Elf im Gegensatz zum Gegner auch wirklich organisiert.

Ob DFB-Teamchef Julian Nagelsmann seine Dreier-Abwehrkette wirklich bis zur Europameisterschaft durchziehen wird? Nach dem gestrigen Auftritt darf das bezweifelt werden. Viel mehr als brot- loser Ballbesitzfußball in den ungefährlichen Zonen bekam man im Wiener Prater nicht zu sehen. Und das war noch in jener Phase, als die Deutschen noch zumindest an ein Remis glauben durften.

Die ÖFB-Auswahl war da schon viel konkreter – knackte den deutschen Abwehrriegel ein ums andere Mal relativ einfach mit einem weiten Pass.

Das 1:0 durch Marcel Sabitzer in der 29. Minute war mehr als verdient. Ein langer Pass von Christoph Baumgartner reichte, um die deutsche Abwehr auszuhebeln. Und auch Sabitzers Schuss ins kurze Eck, mit dem er DFB-Keeper Kevin Trapp etwas überraschte, war sehenswert. Österreich hätte zu diesem Zeitpunkt längst führen müssen. Die beste Chance vergab Michael Gregoritsch (17.).

Die Nerven liegen blank

Wie blank die Nerven bei den Deutschen liegen, zeigte sich gleich nach der Pause (49.), als sich die Emotionen von Leroy Sane in einer Tätlichkeit an Philipp Mwene entluden. Erst hatte er den ÖFB-Außenverteidiger nur durch ein Foul stoppen können. In der Folge kam es zu einem Gerangel, bei dem Sane seinem Gegenspieler ins Gesicht fuhr. Mwene ging zu Boden – und Sane völlig zurecht mit Rot vom Platz. Damit war das Spiel entschieden. Die DFB-Auswahl, schon im Duell elf gegen elf chancenlos, konnte keine Aktionen nach vorne setzen.

Bezeichnend: Julian Nagelsmann deutete seinem Torhüter Kevin Trapp, eine Verletzung vorzutäuschen, um Zeit zu schinden, damit sich die DFB-Auswahl nach dem Ausschluss besser sortieren konnte. Er wusste warum: Für sein Team war in diesem Spiel nichts mehr zu holen. Es gelang nur bedingt. Christoph Baumgartners 2:0 war die Krönung eines perfekten österreichischen Abends. Standing Ovations inklusive.

