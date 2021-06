Fußball-Liveticker ab 21 Uhr: England gegen Österreich

Dennoch herrscht bei ÖFB-Teamchef Franco Foda großer Optimismus. Das liegt vor allem an dem laut Foda überaus gelungenen Trainingscamp in Bad Tatzmannsdorf. "Wir haben eine sehr gute Woche hinter uns und sind absolut im Plan, die Mannschaft hat sehr engagiert trainiert. Wir haben vor allem an unserem Ballbesitz- und Umschaltspiel gearbeitet, und das wollen wir jetzt gegen England sehen", erklärte Foda.

Hier geht es zum Liveticker