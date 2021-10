Foda: "Für solche Flüchtigkeitsfehler werden wir in Dänemark bestraft"

Nach dem 2:0 (1:0)-Erfolg über die Färöer-Inseln landete Österreichs Fußball-Nationalmannschaft bereits gestern in Kopenhagen, wo morgen das WM-Qualifikationsspiel gegen Tabellenführer Dänemark auf dem Programm steht. Der 3:2-Sieg von Schottland in letzter Sekunde gegen Israel hat dem Team von Franco Foda dabei nicht in die Karten gespielt. Der zweite Tabellenplatz ist mit vier Punkten Rückstand weiterhin praktisch unerreichbar, zumal man dafür wohl alle drei ausstehenden Partien gewinnen müsste. Und die Leistung gegen die Färöer war weit davon entfernt, um den in Top-Form befindlichen Dänen Angst einzujagen. "Die ersten zwei Möglichkeiten haben wir dem Gegner praktisch aufgelegt. Es waren Flüchtigkeitsfehler, die müssen wir aber abstellen, weil die werden gegen Dänemark sicher bestraft", gab Foda bereits einen Ausblick auf das morgige Spiel, blieb aber gegen die nach sieben Spielen ohne Punkteverlust und mit 26:0 Toren führenden Dänen optimistisch. "Im Fußball gibt es immer etwas zu verlieren. Das gilt auch für Dänemark. Ich bin sicher, dass wir ein gutes Spiel abliefern werden."

Ercan Kara gegen Hallur Hansson Bild: GEPA

Karas beeindruckender Aufstieg

Positiv hervorzustreichen war die Leistung von Ercan Kara. Bei seinem Startelf-Debüt legte der Rapid-Stürmer das 1:0 von Marcel Sabitzer mustergültig vor und scheiterte selbst bei einem Lattenschuss nur knapp. Es war ein weiterer sportlicher Höhepunkt im Leben des 25-Jährigen, der in den vergangenen Jahren eine Bilderbuchkarriere hingelegt hatte, denn vor zwei Jahren kickte der Stürmer noch in der Regionalliga Ost beim FC Mauerwerk.

Dort war er ebenso Torschützenkönig wie in der Saison 2019/20 beim Zweitliga-Nachzügler SV Horn. Deshalb wartete der SK Rapid auch nicht bis zur Sommerpause, sondern holte Kara noch im Winter, wo er in der vergangenen Saison 20 Pflichtspieltreffer erzielte. Ähnlich wie Sasa Kalajdzic hat auch Ercan Kara nie eine Akademie von innen gesehen, obwohl er zwei Jahre ausgerechnet beim Nachwuchs von Rapids Rivalen Austria Wien gespielt hatte. Allerdings nicht in der Akademie, sondern bei den Young Violets in der zweiten Liga.

ÖFB-Teamchef Franco Foda Bild: APA/AFP

Erneut Personalsorgen

Martin Hinteregger musste am Samstag nach Kreislaufproblemen ausgetauscht werden. Sein Einsatz morgen ist ebenso fraglich wie jener von Konrad Laimer, der ebenfalls angeschlagen ausgetauscht wurde.