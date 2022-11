Causa Milletich: Kommt es zu einem großen ÖFB-Beben?

Dem ÖFB steht ein turbulenter Jahresausklang bevor: In der Inseraten-Affäre rund um die Person von ÖFB-Präsident Gerhard Milletich wird dieser laut "Kurier" nun selbst aktiv und beruft für den 8. Dezember eine außerordentliche Präsidiumssitzung ein.

In selbiger soll geklärt werden, ob der Burgenländer weiterhin an der Spitze des Fußball-Bundes stehen kann oder nicht. Der Vorwurf an Milletich lautet: Er soll seine Funktion als ÖFB-Präsident dazu verwendet haben, um mit ÖFB-Sponsoren Inseraten-Geschäfte für seine Magazine anzubahnen.

Gelingt es dem Burgenländer am 8. Dezember nicht, diesen Vorwurf zu entkräften, könnte ein heftiges ÖFB-Beben folgen.