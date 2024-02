Thomas Goiginger verlässt den LASK

Der LASK verabschiedete ein Urgestein: Thomas Goiginger wechselt zu Osnabrück. Der 30-Jährige hatte bereits am Vormittagstraining des deutschen Zweitligisten teilgenommen, als die beiden Vereine den Transfer bekannt gaben.

"Ich brenne darauf, der Mannschaft in der schwierigen Situation weiterzuhelfen", sagte Goiginger über seine erste Auslandsstation. Osnabrück fehlen nach 19 Runden zehn Punkte auf einen Relegationsplatz. Der Flügelstürmer soll die mit 16 Toren schwächste Offensive der zweiten Bundesliga beleben.

Beim LASK spielte Goiginger zuletzt nur noch eine Nebenrolle. In 18 Pflichtspieleinsätzen gelangen ihm vier Tore, dazu leistete er zwei Vorlagen. Hängen ließ er sich nie. Er habe sich vorgenommen „dass ich die Mannschaft und die Jungen so gut wie möglich unterstütze und in jedem Training Gas gebe. Das ist mein Anspruch an mich selbst – dann kann ich mir nichts vorwerfen", sagte er im September.

"Er ist ein absoluter Vollprofi. Er hat immer alles für den Verein und die Mannschaft gegeben", sagte Sportgeschäftsführer Radovan Vujanovic zum Abschied Goigingers ein halbes Jahr vor dessen Vertragsende. "Thomas wird immer ein Teil der LASK-Familie bleiben."

2017 war Goiginger von Blau-Weiß Linz zum LASK gewechselt. Nach einer Anlaufzeit eroberte er einen Stammplatz und stürmte bis in die Nationalmannschaft. Im November 2019 war er in der EM-Qualifikation in Lettland das einzige Mal im ÖFB-Team am Ball. Nach 242 Pfichtspieleinsätzen mit 58 Toren und 56 Vorlagen endete die Zeit beim LASK.

Bisherige Wintertransfers in der Bundesliga

FC Salzburg

Zu: Daniliuc (Salernitana, Leihe), Horn (D, vereinslos)

Ab: Piatkowski (Pol, Granada, Leihe), Mantl (D, Viborg, Leihe), Mendes (Bra, Bragantino, Leihe)

Daniliuc (Salernitana, Leihe), Horn (D, vereinslos) Piatkowski (Pol, Granada, Leihe), Mantl (D, Viborg, Leihe), Mendes (Bra, Bragantino, Leihe) SK Sturm Graz

Zu: Jaros (Cze, Liverpool, Leihe), Biereth (Den, Arsenal, Leihe)

Ab: Demaku (Altach, Leihe), Fuseini (Randers, Leihe)

Jaros (Cze, Liverpool, Leihe), Biereth (Den, Arsenal, Leihe) Demaku (Altach, Leihe), Fuseini (Randers, Leihe) LASK

Zu: Berisha (Kos, vereinslos, zuletzt Reims), Copado (D, Bayern München II)

Ab: Goiginger (Osnabrück), Balic (Lodz), Darboe (Gam, AS Rom, nach Leihe), Anselm (V. Köln, Leihe)

Berisha (Kos, vereinslos, zuletzt Reims), Copado (D, Bayern München II) Goiginger (Osnabrück), Balic (Lodz), Darboe (Gam, AS Rom, nach Leihe), Anselm (V. Köln, Leihe) TSV Hartberg

Ab: Lang (Sturm, nach Leihe, zu Rapid), Lemmerer (Amstetten, Leihe), Karamarko (Cro)

Lang (Sturm, nach Leihe, zu Rapid), Lemmerer (Amstetten, Leihe), Karamarko (Cro) SK Austria Klagenfurt

Zu: Loune (Mar, Nürnberg, Leihe)

Ab: May (D, V. Berlin, Leine)

Loune (Mar, Nürnberg, Leihe) May (D, V. Berlin, Leine) SK Rapid

Zu: Lang (Sturm Graz, nach Leihe zu Hartberg)

Ab: Kühn (D, Celtic Glasgow), Bajic (Ried), Greil (Sandhausen)

Lang (Sturm Graz, nach Leihe zu Hartberg) Kühn (D, Celtic Glasgow), Bajic (Ried), Greil (Sandhausen) Wolfsberger AC

Zu: Karamoko (Civ, Mimosas), Morgenstern (Lendorf)

Ab: Bamba (Civ, Lorient), Bukusu (D)

Karamoko (Civ, Mimosas), Morgenstern (Lendorf) Bamba (Civ, Lorient), Bukusu (D) FK Austria Wien

Ab: Braunöder (Como, Leihe), Baltaxa (Isr, Maccabi Tel Aviv), Jukic (Sotschi)

Braunöder (Como, Leihe), Baltaxa (Isr, Maccabi Tel Aviv), Jukic (Sotschi) FC Blau-Weiß Linz

Zu: Joao Luiz (Bra, Bregenz)

Ab: Hofer (Salzburg, nach Leihe, zu Liefering)

Joao Luiz (Bra, Bregenz) Hofer (Salzburg, nach Leihe, zu Liefering) SCR Altach

Zu: Demaku (Sturm, Leihe), Diawara (Mli, Landskrona)

Ab: Bischof (Rapid, Leihe zu Vienna), Bukta (Hun)

Demaku (Sturm, Leihe), Diawara (Mli, Landskrona) Bischof (Rapid, Leihe zu Vienna), Bukta (Hun) WSG Tirol

Ab: Ertlthaler (Tychy)

Ertlthaler (Tychy) SC Austria Lustenau

Zu: L. Meisl (Beerschot), Mikic (Cro, Jeonnam), Gorzel (vereinslos, zuletzt Aue), Chato (D, Osnabrück)

Ab: J. Schmid (Fra, Niederkorn), Moltenis (Fra, Sochaux)

