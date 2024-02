Ein geheimer Zugang soll das Offensivspiel des LASK beleben

Ein Schwerpunkt in der Vorbereitung war das Offensivspiel.

Am Freitag geht es los – und der LASK tat alles, um die Außenseiterchance im Viertelfinale des Fußball-Cups gegen Salzburg (18 Uhr) zu erhöhen. Denn im Geheimen haben sich die Athletiker eine Verstärkung für die Offensive geholt: Thomas Darazs. Schon seit dem Anpfiff der Vorbereitung am 4. Jänner ist der 46-Jährige Teil des Betreuerteams von Trainer Thomas Sageder – offiziell verkündet hat es der LASK nicht. Der vormalige Offensivspieler, in seiner aktiven Karriere lange für Austria