LASK sucht um Pause vor Brügge-Rückspiel an, doch Rapid sagt „Nein“

Das Bundesligaspiel zwischen dem SK Rapid Wien und dem LASK wird offenbar wie geplant am Samstag, 17 Uhr in Wien-Hütteldorf stattfinden.

Die Linzer hatten laut OÖN-Informationen am Mittwochvormittag einen Antrag auf eine Verschiebung der Partie bei der Bundesliga eingebracht. Hintergrund ist eine längere Regenerationspause für das Rückspiel in der Champions-League-Qualifikation am Mittwoch in einer Woche bei Club Brügge ( Hinspiel 0:1 ) zu haben. Zum Vergleich: Die belgische Liga nahm Rücksicht auf das Europacupduell mit den LASK, weshalb Brügge am Wochenende spielfrei ist.

Rapid reagierte am Mittwochmittag auf den aus ihrer Sicht „kolportierten Antrag“ der Linzer und lehnte ein solches Gesuch ab.

„Nun drei Tage vor der Begegnung in Wien auf die Idee einer Verlegung zu kommen, ist reichlich spät und in diesem Falle zu spät. Neben dem laufenden Vorverkauf (mehr als 15.000 Tickets sind weg) ist die Vorbereitung für die Partie (u.a. VIP-Catering für rund 2.000 Gäste, Bestellung Sicherheitsdienste, Ordner, Stadion-Gastro, bereits gedrucktes Stadionmagazin, etc.) quasi abgeschlossen und würde eine Verschiebung so nicht nur alle Fans, die den Besuch fix eingeplant und auch bereits bezahlt haben, verärgern, sondern auch erhebliche Mehrkosten verursachen. Zudem ist bis zum Ende des Grunddurchganges kein einziger Nachtragstermin an einem Wochenende möglich“, hieß in der Rapid-Aussendung im Wortlaut.

Dabei verwiesen die Grün-Weißen auf vergangene Situationen, als sie selbst mit der Doppelbelastung fertig werden mussten. Offen zeige man sich jedoch, ab der kommenden Saison eine neue Regelung für alle betroffenen Bundesliga-Klubs zu finden.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.