LASK-Match in Manchester abgesagt

Spät, aber doch hat sich die UEFA angesichts der Coronakrise dazu durchgerungen, die Fußball-Europacup-Bewerbe Champions League und Europa League zu unterbrechen und auf unbestimmte Zeit zu verschieben.

Das passierte heute Mittag, der LASK hatte am Donnerstagabend noch das Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League gegen Manchester United (0:5) auf der leeren Linzer Gugl durchdrücken müssen. Jetzt ist klar: Das Retourmatch am kommenden Donnerstag im Old Trafford zu Manchester gibt es definitiv nicht.

Wir halten Sie auf dem Laufenden.