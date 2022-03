LASK: Keine Tore, keine Ausreden bei Gartlers Debüt

Der erkrankte Trainer Andreas Wieland fehlte dem LASK – und auch die Tore gingen ab: Nach zuletzt zehn Toren in zwei Spielen innerhalb einer Woche hielt die Null in Hartberg wenigstens auch in der Defensive.

Am Vormittag hatte Wieland die Hoffnung aufgeben müssen, der Mannschaft nachreisen zu können. Gartler gab sein Bundesligadebüt als Chef, Wieland wirkte als telefonischer Einsager mit – über den zweiten Assistenten Maximilian Ritscher. "Die Abläufe sind die gleichen geblieben. Vor dem Spiel und in der Pause übermittelt man es halt den Spielern direkt. Das war neu", sagte Gartler zu seiner kurzfristigen Hauptrolle. "Wir haben das ganz gut erledigt. Aber wir sind sehr froh, wenn er wieder da ist."

"Zu kompliziert, zu unkonkret"

Gestern musste Gartler das 0:0 einordnen. "Es wäre mehr drinnen gewesen", sagte der ehemalige Torjäger. "Zu kompliziert, du viel Kurzpassspiel, zu unkonkret", bewertete er das Anrennen gegen Hartbergs Abwehrmauer. "Wir haben nicht die richtigen Lösungen gefunden, die Chancen nicht mit der Effizienz wie in den vergangenen Spielen verwertet." Bei den besten hatte Alexander Schmidt seine Beine im Spiel: "Eine der beiden Chancen sollte ich machen", sagte er selbstkritisch.

Rene Gartler Bild: APA/Erwin Scheriau

Die Belastung durch das Rückspiel in der Europa Conference League gegen Slavia Prag (4:3) ließ Schmidt nicht als Ausrede gelten. "Wir haben durchgewechselt, ich glaube nicht, dass man von Verschleiß reden kann." Auch Gartler benutzte nicht den einfachen Ausweg. "Die Spieler waren hungrig."

Mit zwei Punkten Vorsprung auf Ried geht der LASK nach der Länderspielpause am 2. April zu Hause in das direkte Duell um die Tabellenführung in der Qualifikationsgruppe. Ob Verteidiger Filip Twardzik fit wird, werden heute Untersuchungen zeigen: Der eingewechselte Tscheche knickte um und musste wieder ausgewechselt werden. (mag)