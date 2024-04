LASK-Interimstrainer Ritscher: „Habe Respekt, aber keine Angst“

Gerade einmal 30 Jahre alt steht Maximilian Ritscher beim LASK in der sportlichen Verantwortung.

Nach der Trennung von Thomas Sageder führt der Kärntner den Linzer Bundesligisten interimistisch bis zum Saisonende. Länger geht nicht, da er nicht über dafür notwendige UEFA-Pro-Lizenz verfügt.

„Ich habe Respekt vor der Aufgabe, aber keine Angst“, sagte Ritscher bei der Pressekonferenz des LASK am Mittwoch. Ritscher kennt den Klub, stand unter Kühbauer und Sageder bei mehr als hundert Spielen der Kampfmannschaft an der Seitenlinie.

„Mein Anspruch ist, dass wir jede Partie gewinnen wollen. Das ist die Marschrichtung für die nächsten Wochen, und das habe ich meinen Spielern auch so kommuniziert“, sagte Ritscher. Er stehe sich nicht alleine in der Verantwortung, das Ruder herumzureißen.

„Wir stehen alle in der Pflicht. Die Spieler, die Trainer, der Sportdirektor bis rauf zum Präsidenten müssen wir jetzt enger zusammenrücken.“

Gefragt zum steten Reizthema Peter Michorl, sagte Ritscher, dass der Mittelfeldspieler „derzeit kein Thema für den Kader gegen Salzburg ist“.

Vujanovic: „Danach werden wir den Trainer aussuchen“

Sportchef Radovan Vujanovic merkte an, dass nach 0:1 gegen Sturm Graz deutlich wurde, „dass wir neue Impulse in der Mannschaft setzten müssen.“

Bei der Trainersuche werde man sich, so Vujanovic weiter, nicht hetzen: „Wir wollen keinen Schnellschuss machen, weil es eine der wichtigsten Positionen im Verein ist.“

Das Anforderungsprofil an den neuen Trainer bleibe von der Spielphilosophie her gleich. „Wir wollen intensiv spielen, Gegenpressing machen. Danach werden wir den neuen Trainer aussuchen“, so Vujanovic.

So stellte sich Maximilian Ritscher vor:

