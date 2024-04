Die LASK-Proteste und der Unterschied zu Deutschland

In Deutschland mussten die Stadionmitarbeiter Tennisbälle, in Graz Waschmaschinentabs aufheben.

Es ist ein Reflex, der automatisch entsteht – und auch in zahlreichen aktuellen LASK-Diskussionen ein Thema ist. Sind die (am Ende erfolgreichen) Fanproteste in Deutschland – mit Tennisbällen, die auf das Spielfeld geworfen wurden, um Spielverzögerungen zu verursachen – ein Allzweckmittel, um Anliegen durchzusetzen? Und: Was würde passieren, wenn künftig etwa nicht nur das Spiel in Graz, sondern mehrere Partien der kommenden Wochen mutwillig unterbrochen werden?