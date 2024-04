Wer folgt Sageder beim LASK? Diese Trainer sind zu haben

In der verbleibenden sieben Spielen bis Saisonende stellt der bisherige Co-Trainer Maximilian Ritscher den LASK auf. Dass er nur bis Sommer in der ersten Reihe stehen kann, ist klar: Dem 30-Jährigen fehlt die erforderliche Trainerlizenz. Beim LASK beginnt ab sofort das Trainer-Casting. Unter den Annahmen, dass die Athletiker der aktiven Spielweise treu bleiben und keinen Trainer aus einem laufenden Vertrag herauskaufen wollen - diese Österreicher könnten auf der Kandidatenliste stehen (in