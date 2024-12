Fix: Wieland übernimmt Amateurteam des LASK

Wovon die OÖN exklusiv berichtet hatten, wurde heute vom LASK offiziell gemacht: Nach der einvernehmlichen Trennung von Radovan Krivokapic und seinen Assistenten wird Andreas Wieland neben seiner bestehenden Funktion als Technischer Direktor ab 6. Jänner 2025 das Amt bis Sommer übernehmen und die Mannschaft in die Frühjahrssaison der Regionalliga Mitte führen.

Wieland kehrte im vergangenen Jänner als Technischer Direktor zum LASK zurück, nachdem er zuvor eineinhalb Jahre erfolgreich den belgischen Zweitligisten K Beerschot VA trainiert hatte. Bereits von Juli 2018 bis Mai 2022 war der Inhaber der UEFA-Pro-Lizenz bei den Athletikern tätig gewesen und hatte zwischenzeitlich auch als Cheftrainer der zweiten Mannschaft fungiert. In dieser Zeit schafften unter anderem Tobias Lawal, Andres Andrade, Keito Nakamura oder Hyun-seok Hong den Sprung von den Amateuren zu den Profis.

Nun wird der 41-Jährige alles daransetzen, die zweite Mannschaft des LASK zum Klassenerhalt in der Regionalliga Mitte führen. In der Herbstsaison holte das Team aus 15 Runden elf Punkte, womit man auf Rang 15 überwintert. Das erste Frühjahrsmatch in der Meisterschaft ist für 28. Februar im voestalpine Stadion in Pasching gegen den DSV Leoben anberaumt. Wieland wird sein Amt als Cheftrainer mit 6. Jänner 2025 antreten.

„Für uns ist wichtig, von der Akademie über die Amateure bis zu den Profis über klare Strukturen zu verfügen. Die Entwicklung unserer zweiten Mannschaft, die als Sprungbrett für unsere Talente dienen soll, liegt uns sehr am Herzen. Für diese Aufgabe ist Andreas Wieland, der reichlich Erfahrung mitbringt und speziell mit jungen Spielern sehr gut arbeiten kann, genau der richtige Mann. Ich bin sehr dankbar, dass er im Frühjahr die Rolle des Cheftrainers bei den LASK Amateuren übernimmt“, sagt LASK-Sportdirektor Markus Schopp.

