Der nächste Schritt zurück nach Linz

Bevor der Ball in der Raiffeisen-Arena rollt, gaben die Athletiker der Vorfreude gestern auf dem Linzer Hauptplatz einen weiteren Kick. Das Shooting des offiziellen Mannschaftsfotos im Herzen von Linz war ein weiterer Schritt auf dem Weg zurück in die alte Heimat.

Damit wurde der LASK schon fünf Monate vor dem ersten Pflichtspiel-Ballkontakt in der Hauptstadt seit Dezember 2020 zur Attraktion: Unzählige Handyfotos wurden vom Prozedere geknipst, zum Abschluss bekam eine Schülergruppe ein Erinnerungsfoto.

Am Sonntag ist der LASK in Lustenau zu Gast, das Retourmatch Ende Februar wird das erste Bundesliga-Heimspiel in der Raiffeisen-Arena sein. „Wir spielen gerne in Pasching“, sagte Trainer Dietmar Kühbauer, „aber dorthin zurückzukehren, wo der LASK immer gespielt hat, ist etwas Besonderes.“