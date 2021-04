"Das zipft uns voll an"

Tirol hat das Saisonziel Klassenerhalt mit dem Einzug in die Meistergruppe bereits erreicht – unter anderem, weil der Außenseiter in den beiden Partien gegen den LASK vier Punkte holte (1:1, 4:2). LASK-Trainer Dominik Thalhammer: "Es zipft uns voll an, dass wir gegen diese Mannschaft nur einen Punkt geholt haben."

Am Sonntag wollen die Athletiker ihre Bilanz aufbessern. "Wenn wir unsere Qualitäten auf den Platz bringen, kann es nur einen Sieger geben", sagte Mittelfeldspieler Peter Michorl. Eine dieser Qualitäten trägt den Namen Nikolai Baden Frederiksen: Beim 4:2 in Pasching erzielte der Däne zwei Tore, die beiden weiteren bereitete er vor.

Seinem dänischen Landsmann drückte LASK-Mittelfeldspieler Mads Emil Madsen vergangene Woche bei der ersten Phase der U21-EM die Daumen: Madsen war in der Qualifikation stets dabei gewesen, für die Gruppenphase der Endrunde schnappte ihm Baden Frederiksen den Platz im Kader weg. Als Gruppensieger zog Dänemark in das Viertelfinale ein. Am 31. Mai ist Deutschland der Gegner – mit starken Leistungen beim LASK will sich Madsen nicht ein weiteres Mal mit Daumendrücken begnügen.

